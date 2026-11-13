Vier Spiele, vier Siege: Die Schweizer Nationalmannschaft kann ihre erfolgreiche Nations-League-Kampagne heute bereits mit dem Gruppensieg krönen. Beim Auswärtsspiel gegen Slowenien in der UEFA Nations League reicht der Mannschaft von Murat Yakin ein Unentschieden, um die Rückkehr in Liga A vorzeitig zu sichern. Anpfiff ist am Freitag, 13. November, um 20.45 Uhr.
Wo läuft Nations League Slowenien gegen Schweiz heute live im Free-TV?
SRF zwei überträgt das Spiel live. Die Sendung beginnt um 20.10 Uhr, der Anpfiff folgt um 20.45 Uhr.
Spiel: Slowenien–Schweiz
Datum: Freitag, 13. November 2026
Anpfiff: 20.45 Uhr Schweizer Zeit
Free-TV: SRF zwei
Sendebeginn: 20.10 Uhr
Spielort: Stadion Ljudski vrt, Maribor
Den Beginn der Übertragung hat SRF offiziell bestätigt.
Warum der Schweiz ein Punkt zum Gruppensieg in der Nations League reicht
Die Nati führt die Gruppe B1 nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten an. Slowenien folgt mit sieben Zählern und ist das einzige Team, das die Schweiz noch von Platz eins verdrängen könnte.
Bei einem Unentschieden bliebe der Vorsprung vor dem letzten Spieltag bei fünf Punkten. Damit wären sowohl der Gruppensieg als auch der direkte Wiederaufstieg in Liga A gesichert.
Die Tabelle vor dem fünften Spieltag:
Mannschaft
Punkte
1. Schweiz
12
2. Slowenien
7
3. Schottland
4
4. Nordmazedonien
0
Zum Abschluss empfängt die Schweiz am Montag, 16. November, Schottland in St. Gallen.
Xhaka fehlt – Akanji führt die Nati an
Die Schweiz muss auf den verletzten Captain Granit Xhaka verzichten. Manuel Akanji übernimmt erneut die Captainbinde. Auch Johan Manzambi fällt kurzfristig aus.
Das Hinspiel gegen Slowenien gewann die Nati in Luzern mit 2:1. Gespielt wird diesmal in Maribor statt wie ursprünglich vorgesehen in Ljubljana. Grund für die Verlegung waren die Platzverhältnisse im dortigen Stadion.