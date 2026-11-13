Vier Spiele, vier Siege: Die Schweizer Nationalmannschaft kann ihre erfolgreiche Nations-League-Kampagne heute bereits mit dem Gruppensieg krönen. Beim Auswärtsspiel gegen Slowenien in der UEFA Nations League reicht der Mannschaft von Murat Yakin ein Unentschieden, um die Rückkehr in Liga A vorzeitig zu sichern. Anpfiff ist am Freitag, 13. November, um 20.45 Uhr.

Wo läuft Nations League Slowenien gegen Schweiz heute live im Free-TV?

SRF zwei überträgt das Spiel live. Die Sendung beginnt um 20.10 Uhr, der Anpfiff folgt um 20.45 Uhr.

Spiel: Slowenien–Schweiz

Slowenien–Schweiz Datum: Freitag, 13. November 2026

Freitag, 13. November 2026 Anpfiff: 20.45 Uhr Schweizer Zeit

20.45 Uhr Schweizer Zeit Free-TV: SRF zwei

SRF zwei Sendebeginn: 20.10 Uhr

20.10 Uhr Spielort: Stadion Ljudski vrt, Maribor

Den Beginn der Übertragung hat SRF offiziell bestätigt.

Warum der Schweiz ein Punkt zum Gruppensieg in der Nations League reicht

Die Nati führt die Gruppe B1 nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten an. Slowenien folgt mit sieben Zählern und ist das einzige Team, das die Schweiz noch von Platz eins verdrängen könnte.