Die Entscheidung im Anti-Doping-Verfahren gegen Laura Freigang ist gefallen: Die Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt ist bis einschliesslich 7. Oktober 2027 gesperrt. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen Freigang, dem Deutschen Fussball-Bund sowie den Anti-Doping-Agenturen NADA und WADA.

Freigang mit emotionaler Botschaft auf Instagram

Laura Freigang hat sich in einem ausführlichen Instagram-Video zu dem Urteil geäussert.

Warum Freigang gesperrt wird

Hintergrund sind drei verpasste Dopingkontrollen innerhalb eines Jahres. Die vereinbarte Sperre beträgt 16 Monate, wird aber rückwirkend angerechnet. Ab Bekanntgabe verbleiben damit noch gut zehn Monate ohne Spiele.

Es geht um Verstösse gegen die Kontrollpflichten. Eine Einnahme verbotener Substanzen ist damit nicht nachgewiesen.

«Zu keinem Zeitpunkt bestand ein Verdacht auf Doping», so Freigang in ihrem Instagram-Video.

Die Weltmeisterschaft findet ohne sie statt