Nur wenige Monate nach seinem Wechsel nach Nordamerika ist Théo Rochette wieder in Lausanne aufgetaucht. Am 24. November verfolgte der 24-jährige Stürmer die Partie zwischen seinem ehemaligen Klub und den SC Rapperswil-Jona Lakers von der Tribüne der Vaudoise Arena aus. Eine sportliche Rückkehr zu den Waadtländern ist allerdings noch nicht besiegelt.

Warum kann Théo Rochette nicht nach Lausanne zurückkehren?

Anfang November zog sich Rochette nach neun Einsätzen bei den Grand Rapids Griffins, dem Farmteam der Detroit Red Wings, aus persönlichen Gründen vom Team zurück. Anschliessend reiste der Schweizer Nationalspieler nach Québec, wo er einen zweiten Wohnsitz hat.

Laut «Blick» strebt Rochette eine Rückkehr zum Lausanne HC an. Gespräche zwischen den beteiligten Parteien hätten bereits stattgefunden. Die Verantwortlichen in Detroit seien bislang jedoch nicht bereit, den Stürmer freizugeben. Sein im Juni 2026 unterzeichneter NHL-Einstiegsvertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2026/27.

Théo Rochette besitzt in Lausanne einen langfristigen Vertrag

In der Schweiz ist Rochette noch bis zum Ende der Saison 2030/31 an den Lausanne HC gebunden. Im September 2025 hatte er seinen Vertrag bei den Waadtländern um fünf weitere Spielzeiten verlängert.

In drei Saisons in der National League erzielte der Stürmer 104 Skorerpunkte in 131 Qualifikationsspielen. Im Frühjahr 2026 gewann er mit der Schweizer Nationalmannschaft zudem WM-Silber.