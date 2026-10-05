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Joshua Fahrni zieht einen frühen Schlussstrich. Der 23-jährige Stürmer beendet seine Eishockeykarriere per sofort. Die ZSC Lions nennen private Gründe.

Noch im Sommer sollte der Wechsel nach Zürich einen Neustart ermöglichen. Nun beendet Joshua Fahrni seine Laufbahn. Wie die ZSC Lions am Montag mitteilen, hat der Stürmer aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten. In der laufenden Saison bestritt er fünf Spiele für die GCK Lions in der Swiss League.

Warum beendet Joshua Fahrni seine Karriere?

Fahrni hat sich nach eingehender Überlegung zum Rücktritt entschieden. Der Schritt sei ihm schwergefallen, erklärt er in der Klubmitteilung. Für erfolgreiches Eishockey auf diesem Niveau brauche es täglich volle Überzeugung und Motivation.

«Deshalb habe ich für mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen», sagt Fahrni. Weitere Einzelheiten zu den privaten Gründen oder seinen Zukunftsplänen nennt die Mitteilung nicht. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger bedauert den Rücktritt, respektiert aber Fahrnis Entscheidung.

Von Thun über Bern und Langnau nach Zürich

Fahrni begann beim EHC Thun und schaffte in der Saison 2020/21 beim SC Bern den Sprung in die National League. Ab 2024/25 spielte er für die SCL Tigers, bevor ihn die ZSC Lions im Juni 2026 mit einem Einjahresvertrag verpflichteten.

Zum Zeitpunkt seines Wechsels nach Zürich hatte er bereits 227 National-League-Spiele und 32 Skorerpunkte vorzuweisen. Für die Schweizer U20-Auswahl nahm er zudem an der Weltmeisterschaft 2022 teil.

Der erhoffte Neustart endet früh