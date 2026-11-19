Inter Mailand empfängt den VfB Stuttgart am Mittwoch, 25. November, im San Siro. Anpfiff ist um 21 Uhr. Vor dem fünften Spieltag der UEFA Champions-League-Ligaphase liegt der VfB einen Punkt vor den Italienern. Das soll auch so bleiben, aber die Auswärtspartie in Mailand wird nicht einfach.
Wo läuft Inter Mailand gegen Stuttgart heute live im Free-TV?
SRF zwei zeigt die Partie in der Schweiz live und frei empfangbar. Die Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 20.10 Uhr, der Anpfiff folgt um 21 Uhr.
Datum – Mittwoch, 25. November 2026
Sendebeginn – 20.10 Uhr
Anpfiff – 21 Uhr
Spielort – San Siro, Mailand
Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase
Übertragung in der Schweiz – SRF zwei und Play SRF, kostenlos
Gibt es einen kostenlosen Livestream von Inter gegen Stuttgart?
Stuttgart liegt vor Inter – mit einem Sieg drehen die Mailänder das Duell
Der VfB steht nach vier Spielen mit sieben Punkten auf Rang 14. Zuletzt verlor Stuttgart 0:2 bei Galatasaray. Inter gewann dagegen 3:0 bei Feyenoord Rotterdam und liegt mit sechs Punkten direkt hinter dem VfB auf Rang 15.
Mit einem Auswärtssieg käme Stuttgart auf zehn Punkte und würde den Vorsprung auf Inter auf vier Punkte ausbauen. Gewinnt Inter, ziehen die Mailänder mit neun Punkten am VfB vorbei. Bei einem Remis bleibt Stuttgart einen Punkt vor Inter. Beide Teams liegen nach vier Spieltagen auf Play-off-Rängen. Für den direkten Einzug in den Achtelfinal ist am Ende der Ligaphase ein Platz unter den ersten acht nötig.
Akanji steht vor seinem 70. Champions-League-Einsatz
Kommt Manuel Akanji gegen Stuttgart zum Einsatz, bestreitet er laut Uefa sein 70. Spiel in der Champions League. Der Inter-Verteidiger wäre der erste Schweizer Feldspieler, der diese Marke erreicht.