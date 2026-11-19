Inter Mailand empfängt den VfB Stuttgart am Mittwoch, 25. November, im San Siro. Anpfiff ist um 21 Uhr. Vor dem fünften Spieltag der UEFA Champions-League-Ligaphase liegt der VfB einen Punkt vor den Italienern. Das soll auch so bleiben, aber die Auswärtspartie in Mailand wird nicht einfach.

Wo läuft Inter Mailand gegen Stuttgart heute live im Free-TV?

SRF zwei zeigt die Partie in der Schweiz live und frei empfangbar. Die Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 20.10 Uhr, der Anpfiff folgt um 21 Uhr.

Datum – Mittwoch, 25. November 2026

– Mittwoch, 25. November 2026 Sendebeginn – 20.10 Uhr

– 20.10 Uhr Anpfiff – 21 Uhr

– 21 Uhr Spielort – San Siro, Mailand

– San Siro, Mailand Wettbewerb – Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase

– Champions League, 5. Spieltag der Ligaphase Übertragung in der Schweiz – SRF zwei und Play SRF, kostenlos

Gibt es einen kostenlosen Livestream von Inter gegen Stuttgart?

Ja. In der Schweiz könnt ihr das Spiel auch kostenlos im Browser oder in der Play-SRF-App verfolgen. Zum Livestream auf Play SRF