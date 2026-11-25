Maximilian Beier erzielt das Tor, Gregor Kobel hilft beim Festhalten: Das 1:1 bei Arsenal hat für Borussia Dortmund mehrere Gesichter. Eines davon gehört dem Schweizer im Tor. Als die Londoner in der Schlussphase nochmals drücken, verhindert Kobel gegen Declan Rice einen möglichen Siegtreffer. Dortmund bringt den Punkt über die Zeit.

Kobel hält – und bleibt mit seiner Analyse auf dem Boden

Zum alleinigen Helden lässt sich Kobel nach diesem Abend trotzdem nicht machen. Dafür braucht Dortmund neben seinen Paraden auch aufmerksame Verteidiger und Glück: Arsenal trifft zweimal Aluminium und lässt weitere Möglichkeiten liegen.

Der Nati-Goalie ordnet das entsprechend ein. Gegenüber Prime Video zeigt er sich mit dem Punkt angesichts des Spielverlaufs zufrieden. Bei aller Freude über das Resultat bleibt seine Analyse sachlich: Dortmund hat sich gewehrt, aber längst nicht alles kontrolliert.

Sieben Gegentore in zehn Spielen sprechen für Dortmunds Stabilität

Der Abend in London passt zu einer Saison, in der sich Dortmund auf seine Defensive verlassen kann. Nach zehn Bundesliga-Partien stehen erst sieben Gegentore zu Buche. Damit stellt der BVB zu diesem Zeitpunkt die beste Abwehr der Liga. Das ist eine Leistung der gesamten Mannschaft – Kobel ist ihr letzter Rückhalt.

Schon am 13. November bezeichnete der WDR den Schweizer als absoluten Leistungsträger. In der damaligen Einordnung zu möglichen Vertragsverlängerungen gehörte Kobel zu den Spielern, mit denen Dortmund seine Zukunft absichern sollte. Seine Zuverlässigkeit macht ihn für den Klub besonders wertvoll.