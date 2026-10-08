Im Fall seines gefälschten Corona-Zertifikats liegt nun ein Strafentscheid vor. Granit Xhaka erklärt in seiner Instagram-Story, dass ihn die Staatsanwaltschaft wegen Erschleichens einer falschen Beurkundung verurteilt habe. Der Schweizer Nationalspieler akzeptiert den Entscheid. Nach eigenen Angaben hat Xhaka zuvor bei der Staatsanwaltschaft vollständig ausgesagt. Bereits im September hatte er öffentlich eingeräumt, eine Impfbestätigung erworben zu haben, und sich dafür entschuldigt.
50 Tagessätze à 3000 Franken
Laut Xhakas Mitteilung beträgt die bedingte Geldstrafe 50 Tagessätze à 3000 Franken. Das ergibt insgesamt 150'000 Franken. Die Probezeit liegt bei zwei Jahren.
Die Geldstrafe wird damit nicht unmittelbar zur Zahlung fällig. Xhaka erklärt in seiner Story, dass sie nicht vollzogen werde, wenn er sich während der Probezeit nichts zuschulden kommen lasse.
Die Verfahrenskosten hat der Nati-Captain nach eigenen Angaben bereits bezahlt. Wie hoch diese ausfallen, nennt er nicht. Eine zusätzliche Busse erwähnt das Statement nicht.
Xhaka akzeptiert den Entscheid
«Ich akzeptiere den Entscheid und übernehme die Verantwortung», schreibt Xhaka. Er bekräftigt damit seine frühere Erklärung, für seine damalige Entscheidung einzustehen.
Zum Abschluss bedankt sich der Fussballer für die unterstützenden Nachrichten der vergangenen Wochen. Über weitere Konsequenzen für seine Rolle in der Schweizer Nationalmannschaft äussert er sich in diesem Statement nicht.
Comeback in der Nati jetzt?
Bedeutet dieses Ende der Causa Xhaka das Comeback in der Schweizer Nati als Kapitän? Nach vier erfolgreichen Nations-League-Spielen wird sich zeigen ob Murat Yakin Granit Xhaka bei der nächsten Länderspielpause zurückholt.