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Granit Xhaka ist per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 150'000 Franken verurteilt worden. Der Nati-Captain macht den Entscheid auf Instagram öffentlich.

Im Fall seines gefälschten Corona-Zertifikats liegt nun ein Strafentscheid vor. Granit Xhaka erklärt in seiner Instagram-Story, dass ihn die Staatsanwaltschaft wegen Erschleichens einer falschen Beurkundung verurteilt habe. Der Schweizer Nationalspieler akzeptiert den Entscheid. Nach eigenen Angaben hat Xhaka zuvor bei der Staatsanwaltschaft vollständig ausgesagt. Bereits im September hatte er öffentlich eingeräumt, eine Impfbestätigung erworben zu haben, und sich dafür entschuldigt.

50 Tagessätze à 3000 Franken

Laut Xhakas Mitteilung beträgt die bedingte Geldstrafe 50 Tagessätze à 3000 Franken. Das ergibt insgesamt 150'000 Franken. Die Probezeit liegt bei zwei Jahren.

Die Geldstrafe wird damit nicht unmittelbar zur Zahlung fällig. Xhaka erklärt in seiner Story, dass sie nicht vollzogen werde, wenn er sich während der Probezeit nichts zuschulden kommen lasse.