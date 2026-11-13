Keine gewöhnliche Länderspielkulisse für Deutschland: Beim Nations-League-Spiel gegen Serbien am Freitagabend bleiben grosse Teile des Rajko-Mitić-Stadions in Belgrad leer. Der Grund ist ein von der UEFA verhängter Zuschauerausschluss. Ganz ohne Publikum findet die Partie um 20.45 Uhr allerdings nicht statt. Kinder dürfen unter bestimmten Voraussetzungen auf die Tribünen. Auch eine kleine Gruppe deutscher Anhänger erhält Zugang.

Warum Serbien gegen Deutschland ohne reguläres Publikum spielt

Die UEFA bestrafte den serbischen Verband wegen vermeintlich rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Fans bei den Nations-League-Heimspielen gegen Griechenland und die Niederlande im September.

Serbien muss deshalb sein nächstes UEFA-Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Für die rassistischen beziehungsweise diskriminierenden Vorfälle wurde zudem eine Geldstrafe von 50'000 Euro ausgesprochen.

Die Sperre betrifft auch die deutschen Gästefans. Der reguläre Gästeblock bleibt geschlossen. Der DFB hatte sich nach eigenen Angaben um eine Lösung für seine Anhänger bemüht, konnte aber keine allgemeine Zulassung erreichen.

Weshalb Tausende Kinder trotzdem zuschauen dürfen

Für junge Zuschauer gibt es eine Ausnahme. Der serbische Verband erlaubt den Besuch organisierter Gruppen aus Schulen, Vereinen und Fussballakademien mit entsprechender Begleitung. Einzelne Stadionbesuche von Kindern mit ihren Eltern sind dagegen ausdrücklich nicht zugelassen.