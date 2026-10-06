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Die Schweizer U21 kämpft am Dienstag gegen Frankreich um den Einzug in die EM-Playoffs. Wann das Spiel beginnt, wo es live läuft und welches Resultat die Nati braucht.

Für die Schweizer U21 steht am Dienstagabend viel auf dem Spiel. Im letzten Gruppenspiel der EM-Qualifikation trifft das Team von Trainer Alex Frei auswärts auf Frankreich. Mit einem Sieg sichert sich die Schweiz den zweiten Platz und damit die Teilnahme an den Playoffs. Auch ohne Sieg könnte es reichen – dann braucht die Nati allerdings Schützenhilfe.

Wann spielt Frankreich gegen die Schweiz U21?

Die Partie findet am Dienstag, 6. Oktober 2026, um 19 Uhr Schweizer Zeit statt. Gespielt wird im Stade de la Source in Orléans. Für die Schweizer Nachwuchsnationalmannschaft ist es das letzte Spiel in der Qualifikationsgruppe C.

Wo läuft Frankreich gegen die Schweiz U21 live?

Schweizer Fans können die Begegnung im Livestream bei SRF Sport verfolgen. Auf der SRF-Spielseite sind zudem ein Liveticker, die Aufstellungen und Statistiken vorgesehen. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr.

Was braucht die Schweiz für die EM-Playoffs?

Vor dem letzten Spieltag liegt die Schweiz mit 17 Punkten auf Platz zwei. Island folgt mit 15 Punkten, Frankreich führt die Gruppe mit 23 Punkten an. Für die Schweizer ergeben sich folgende Szenarien: