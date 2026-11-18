Fünf Siege, ein Unentschieden und die Rückkehr in die Liga A: Die Schweizer Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Nations-League-Kampagne hinter sich. Einen weiteren Sprung in der Fifa-Weltrangliste bringt ihr der November nach den aktuell verfügbaren Ranglistenauswertungen allerdings nicht. Die Nati bleibt auf Platz zwölf. Deutschland verbessert sich dagegen von Rang 13 auf elf. Damit tauschen die beiden Nachbarländer ihre Reihenfolge: Noch im Oktober war die Schweiz an der deutschen Auswahl vorbeigezogen.

Schweiz legt bei den Punkten nur leicht zu

Die aktuellen Auswertungen führen die Schweiz mit 1726,15 Punkten. In der vorherigen Ausgabe vom 7. Oktober waren es 1725,39 Punkte. Unter dem Strich ergibt das ein kleines Plus von 0,76 Punkten – bei unveränderter Platzierung.

Zum Abschluss der Nations League spielte die Schweiz auswärts gegen Slowenien 0:0 und besiegte anschliessend Schottland in St. Gallen mit 4:0. Den Wiederaufstieg hatte sie bereits vor dem letzten Spiel gesichert. Insgesamt holte das Team von Murat Yakin 16 von 18 möglichen Punkten.

Warum der Gruppensieg keinen zusätzlichen Bonus bringt

Für die Fifa-Weltrangliste zählen die einzelnen Länderspiele. Für einen Gruppensieg oder den Aufstieg gibt es im Berechnungsmodell keinen separaten Punktebonus. Entscheidend sind das Ergebnis, die Stärke des Gegners und die Gewichtung der Begegnung. Nations-League-Gruppenspiele zählen dabei weniger stark als beispielsweise EM- oder WM-Qualifikationsspiele.