Die wichtigste Aufgabe ist erfüllt: Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihre Gruppe B1 gewonnen und steigt direkt in die höchste Liga der Nations League auf. Bereits das 0:0 in Slowenien hatte der Mannschaft von Murat Yakin den ersten Platz gesichert. Doch während andere Nationalteams im März um den Einzug ins Finalturnier kämpfen, ist die Nations-League-Saison für die Schweiz nach dem abschliessenden Spiel gegen Schottland vorbei.

Warum spielt die Schweiz kein Viertelfinale?

Das Viertelfinale steht ausschliesslich den Gruppensiegern und Gruppenzweiten aus Liga A offen. Die Schweiz trat in dieser Ausgabe dagegen in Liga B an.

Ihr Gruppensieg führt deshalb nicht in eine weitere K.-o.-Runde, sondern zum direkten Aufstieg. Zusätzliche Aufstiegsspiele sind dafür nicht nötig. Solche Play-offs bestreiten die Gruppenzweiten der Liga B gegen Mannschaften aus Liga A.

Die Nati muss ihren Aufstieg also nicht mehr verteidigen. In der nächsten Ausgabe 2028/29 gehört sie wieder zur höchsten Spielklasse. Welche Gegner dort warten, steht noch nicht fest.

Der nächste wichtige Termin ist die EM-Auslosung

Der Blick richtet sich nun auf die Qualifikation für die Europameisterschaft 2028. Am Sonntag, 6. Dezember 2026, werden in Belfast die Qualifikationsgruppen ausgelost.