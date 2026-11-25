Harry Kane fehlt, Michael Olise ebenfalls: Vor dem Champions-League-Spiel beim OSC Lille am Mittwochabend um 21 Uhr muss Bayern-Trainer Vincent Kompany seine Offensive umbauen. Auf der Pressekonferenz sorgt deshalb ausgerechnet ein Innenverteidiger für einen heiteren Moment: Dayot Upamecano.

Upamecano erinnert an seine Zeit als Torjäger

Auf die Personalsorgen angesprochen, erzählt der Franzose von seinen Anfängen: «Als ich jung war, habe ich im Sturm gespielt und viele Tore gemacht. Jetzt ist es weniger.» Seine Antwort versieht Upamecano mit einem Schmunzeln – eine Ankündigung eines Positionswechsels ist sie nicht.

Die Frage, wer gegen Lille im Angriff aufläuft, reicht er anschliessend an seinen Trainer weiter.

Kompany will nicht plötzlich alles ausprobieren

Als Kompany auf die ungewöhnliche Idee angesprochen wird, verweist er auf andere Möglichkeiten. Der Belgier erklärt, dass er angesichts der Ausfälle nicht beliebig experimentieren wolle. Entscheidend sei, welche Lösung zur Mannschaft passe. Dabei berücksichtige das Trainerteam unter anderem Formation, bisherige Leistungen und Erfahrung.

Upamecano als Kane-Ersatz ist damit kein bestätigter Plan. Wer die zentrale Angriffsposition übernimmt, lässt Kompany auf der Pressekonferenz offen.