Kehrt Dino Toppmöller auf eine deutsche Trainerbank zurück? Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt wird beim 1. FC Köln als möglicher Nachfolger von René Wagner gehandelt. Das berichten unter anderem «sport.de» und «Fussballtransfers» unter Berufung auf die «Sport Bild». Eine Entscheidung ist damit nicht verbunden.

Toppmöller soll für Gespräche offen sein

Dem Bericht zufolge hat Toppmöller bei mehreren Kölner Verantwortlichen Fürsprecher. Bereits im Sommer soll sich der Verein mit ihm beschäftigt haben. Unterschiedliche Gehaltsvorstellungen hätten damals eine Zusammenarbeit verhindert.

Nun soll der 45-Jährige grundsätzlich bereit sein, sich Gespräche anzuhören. Ob daraus tatsächlich ein Engagement entstehen könnte, ist offen. Eine offizielle Bestätigung für Verhandlungen liegt in den geprüften Quellen nicht vor.

Zuletzt war Toppmöller beim französischen Champions-League-Teilnehmer RC Lens tätig.

René Wagner steht unter Ergebnisdruck

Köln hat nach neun Bundesligaspielen neun Punkte. Besonders die kommenden Begegnungen könnten deshalb für die Zukunft von Wagner entscheidend werden. Nach Informationen von «Fussballtransfers» steht dabei vor allem das Heimspiel gegen Elversberg am 28. November im Fokus.

Toppmöller ist zudem nicht der einzige gehandelte Name: Auch Christian Eichner, Horst Steffen und David Hubert werden im Zusammenhang mit einer möglichen Nachfolge genannt.