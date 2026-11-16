Droht Mauro Lustrinelli bereits wenige Monate nach seinem Wechsel in die Bundesliga der Abschied? Wie sport.de unter Berufung auf den «Kicker» berichtet, gibt es bei Union Berlin intern Zweifel daran, ob mit dem Schweizer Trainer die sportliche Wende gelingt. Die Ausgangslage ist schwierig: Nach neun Bundesligaspielen stehen die Berliner mit sieben Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Besonders die Offensive bereitet Sorgen – Union erzielte bislang erst sieben Ligatore.

Lustrinelli benennt Unions grösste Baustelle

Auch die Länderspielpause brachte zunächst kein Erfolgserlebnis. Am 12. November verlor Union ein Testspiel beim Zweitligisten VfL Wolfsburg mit 0:2.

Lustrinelli verwies anschliessend auf die Bedeutung der Spielpraxis für seine eingesetzten Profis. Das Problem vor dem gegnerischen Tor sprach er dennoch deutlich an: «Momentan haben wir einfach Probleme Tore zu schiessen.» So veröffentlichte Union seine Aussage auf der Vereinswebsite.

Bereits nach der Niederlage in Freiburg hatte der Coach kritisiert, dass seine Mannschaft zu selten für Entlastung gesorgt und Bälle in wichtigen Situationen zu schnell wieder verloren habe.

Was Sportchef Horst Heldt zuletzt sagte

Union-Geschäftsführer Horst Heldt hatte nach dem Freiburg-Spiel am 8. November Zuversicht verbreitet: «Ich habe Vertrauen in den Kader und wir werden die Klasse halten.»