Ein Tor im Nationaltrikot ist besonders. Für Derry Scherhant kommt an diesem Abend noch etwas dazu: Er trifft in Berlin. In der Stadt, in der er aufgewachsen ist, lange vom Profifussball träumte und bei Hertha BSC schliesslich den Durchbruch schaffte. In der 41. Minute erzielt der Freiburger gegen die Niederlande das 1:0 für Deutschland. Damit bekommt seine Rückkehr ins Olympiastadion einen Moment, den er so schnell nicht vergessen dürfte.

Sein Opa begleitete ihn lange vor dem Durchbruch

Dass Scherhant einmal für Deutschland spielen würde, war in seiner Jugend keineswegs selbstverständlich. Einer, der ihn auf seinem Weg begleitete, war sein Grossvater. Er fuhr ihn jahrelang zu seinen Spielen in Berlin.

Heute wohnt sein Opa weiterhin in der Hauptstadt. Die Auftritte seines Enkels in Freiburg verfolgt er meist am Fernseher. Für das Länderspiel im Olympiastadion war dagegen ein Stadionbesuch vorgesehen, wie Scherhant vorab im Interview mit rbb|24 erzählte.

«Er ist sehr stolz. Es freut mich, ihn so glücklich zu sehen», sagte der Angreifer über seinen Grossvater.

Über Berliner Vereine zu Hertha BSC

Scherhant nahm einen ungewöhnlichen Weg in den Profifussball. In seiner Jugend spielte er unter anderem für Viktoria Berlin, Tennis Borussia und den Berliner SC. Erst im Oktober 2020 wechselte er mit 17 Jahren in die Akademie von Hertha BSC.