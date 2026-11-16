Am Freitag traf er gegen Serbien, nun legt Brajan Gruda gegen die Niederlande nach. In der 77. Minute erzielt der Offensivspieler das 5:0 für Deutschland. Zwei Spiele, zwei Tore: Der Start im Nationalteam gelingt ihm eindrucksvoll. Wer verstehen möchte, woher sein Mut am Ball kommt, muss allerdings weit zurückgehen. Nach Speyer-West, auf einen Ascheplatz mit zwei Handballtoren.

Der Kleinste durfte mitspielen – und musste den Ball holen

Dort verbrachte Gruda als Kind viele Stunden mit älteren Fussballern. Einige waren bereits über 20 Jahre alt. Auch sein Vater spielte manchmal mit. Im Sommer wurde bisweilen den ganzen Tag gekickt, selbst bei grosser Hitze.

Für den Jüngsten gab es eine zusätzliche Aufgabe: Landete der Ball im Bach neben dem eingezäunten Platz, musste Gruda ihn zurückholen.

An diese Zeit erinnerte er sich später auf der Website von Mainz 05. Seine Fähigkeiten im Dribbling führte er ausdrücklich auf die Spiele dort zurück. Zwischen den Älteren lernte er, sich durchzusetzen und Lösungen auf engem Raum zu finden.

Über Karlsruhe und Mainz nach England

Im Vereinsfussball begann Gruda beim FC Speyer. 2015 wechselte er zum Karlsruher SC, drei Jahre später in den Nachwuchs von Mainz 05.

Bei den Mainzern schaffte er den Sprung zu den Profis. Sein Bundesligadebüt gab er 2023 als 18-Jähriger gegen Borussia Dortmund. In der Saison 2023/24 kam er auf 28 Bundesligaeinsätze, vier Tore und drei Vorlagen.