Die European Darts Championship beginnt am Donnerstag, 22. Oktober, in der Dortmunder Westfalenhalle. Bis zum Final am Sonntag, 25. Oktober, treten die 32 bestplatzierten Spieler der diesjährigen European-Tour-Rangliste gegeneinander an. Zum Auftakt stehen ab 19 Uhr acht Erstrundenpartien auf dem Programm. Titelverteidiger Gian van Veen bekommt es mit Andrew Gilding zu tun, Luke Humphries trifft auf Ryan Searle. Luke Littler steigt am Freitag gegen William O'Connor ins Turnier ein.
Wo läuft die Darts-EM in der Schweiz im TV und Livestream?
Sport1 überträgt die European Championship im Free-TV. Der Veranstalter führt den Sender auch für die Schweiz als frei empfangbare TV-Option auf. Voraussetzung ist, dass Sport1 über euren TV-Anbieter oder Empfangsweg verfügbar ist.
Alternativ zeigt DAZN das Turnier kostenpflichtig im Livestream, auch in der Schweiz. Dafür benötigt ihr ein entsprechendes Schweizer DAZN-Abo.
Zum Auftakt ist die Sport1-Übertragung am Donnerstag von 19 bis 23 Uhr angekündigt. Die konkreten Sendezeiten können an den weiteren Turniertagen von den Sessionzeiten abweichen.
Wichtig für Schweizer Fans: PDCTV ist für dieses Turnier keine Ausweichlösung. Die Liveübertragung über den PDC-Dienst ist unter anderem für Abonnenten mit Standort Schweiz ausgeschlossen.
Der Spielplan der European Championship 2026
Donnerstag, 22. Oktober: 19 Uhr – Acht Erstrundenspiele
Freitag, 23. Oktober: 19 Uhr – Acht Erstrundenspiele
Samstag, 24. Oktober: 13 Uhr – Vier Achtelfinals
Samstag, 24. Oktober: 19 Uhr – Vier Achtelfinals
Sonntag, 25. Oktober: 13 Uhr – Viertelfinals
Sonntag, 25. Oktober: 19 Uhr – Halbfinals und Finale im Anschluss
Die Angaben bezeichnen den Beginn der jeweiligen Session. Wann eine einzelne Partie startet, hängt auch von der Dauer der vorherigen Begegnungen ab.
Diese 32 Spieler sind dabei
Das vollständige Teilnehmerfeld ergibt sich aus den 16 Erstrundenpaarungen:
Donnerstag, 22. Oktober:
Luke Woodhouse – Dirk van Duijvenbode
Danny Noppert – Stephen Bunting
Niels Zonneveld – Cameron Menzies
Gerwyn Price – Rob Cross
James Wade – Damon Heta
Luke Humphries – Ryan Searle
Gian van Veen – Andrew Gilding
Ross Smith – Karel Sedlacek
Freitag, 23. Oktober:
Ryan Joyce – Jermaine Wattimena
Krzysztof Ratajski – Dave Chisnall
Nathan Aspinall – Cristo Reyes
Jonny Clayton – Niko Springer
Luke Littler – William O'Connor
Wessel Nijman – Martin Schindler
Kevin Doets – Michael van Gerwen
Josh Rock – Chris Dobey
Ein Schweizer Spieler ist im Teilnehmerfeld nicht vertreten. Trotz der Bezeichnung Europameisterschaft ist das Turnier kein Wettbewerb ausschliesslich für europäische Nationalitäten: Entscheidend ist die Qualifikation über die European Tour. Dabei sind jedoch zwei deutsche Teilnehmer mit Niko Springer und Martin Schindler.
Wer gehört zu den Favoriten?
Luke Littler reist als Weltranglistenerster an und gehört zu den naheliegenden Titelkandidaten. Konkurrenz bekommt er unter anderem von Luke Humphries, dem Finalisten des Vorjahres, und Titelverteidiger Gian van Veen.
Besonders interessant ist Ross Smith: Er führt die Setzliste an, nachdem er die European-Tour-Saison auf Platz eins abgeschlossen hat. Zu seinen Erfolgen gehörten die Turniersiege in Riesa und Budapest. Die Setzliste dieses Turniers entspricht somit nicht der allgemeinen Weltrangliste.
Auch Michael van Gerwen und Gerwyn Price stehen im Feld. Schon die erste Runde bietet mit Price gegen den früheren Weltmeister Rob Cross ein prominentes Duell.
Darts-European-Championship-Modus: Warum schon die erste Runde gefährlich ist
Gespielt wird im K.-o.-System. Eine Niederlage bedeutet das sofortige Ausscheiden.
Runde
Distanz
Zum Sieg benötigte Legs
Erste Runde
Best of 11 Legs
6
Achtelfinal
Best of 19 Legs
10
Viertelfinal
Best of 19 Legs
10
Halbfinal
Best of 21 Legs
11
Final
Best of 21 Legs
11
Modus jeder Runde bei den European Championships
Damit ist die Auftaktrunde deutlich kürzer als die späteren Begegnungen. Ein schwacher Start lässt sich entsprechend schwerer korrigieren. Anders als bei der Darts-WM werden hier Legs direkt gezählt und nicht zu Sets zusammengefasst.
Wie hoch ist das Preisgeld?
Insgesamt werden 750'000 britische Pfund ausgeschüttet. Der Turniersieger erhält 150'000 Pfund.
Sieger: 150.000 Pfund
Finalist: 80.000 Pfund
Halbfinal: 50.000 Pfund
Viertelfinal: 35.000 Pfund
Achtelfinal: 20.000 Pfund
Aus in der ersten Runde: 7.500 Pfund
Die Beträge werden je nach Abschneiden ausbezahlt und nicht Runde für Runde addiert. Mit dem erhöhten Preisgeld gehört das Turnier zu den finanziell aufgewerteten PDC-Veranstaltungen der Saison 2026.
European Darts Championship – Wo wird gespielt?
Traditionell wird die European Darts Championship in der Westfalenhalle in Dortmund ausgetragen.