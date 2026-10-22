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Luke Littler, Luke Humphries und Titelverteidiger Gian van Veen kämpfen in Dortmund um den nächsten grossen Darts-Titel. So verfolgt ihr die European Championship in der Schweiz.

Die European Darts Championship beginnt am Donnerstag, 22. Oktober, in der Dortmunder Westfalenhalle. Bis zum Final am Sonntag, 25. Oktober, treten die 32 bestplatzierten Spieler der diesjährigen European-Tour-Rangliste gegeneinander an. Zum Auftakt stehen ab 19 Uhr acht Erstrundenpartien auf dem Programm. Titelverteidiger Gian van Veen bekommt es mit Andrew Gilding zu tun, Luke Humphries trifft auf Ryan Searle. Luke Littler steigt am Freitag gegen William O'Connor ins Turnier ein.

Wo läuft die Darts-EM in der Schweiz im TV und Livestream?

Sport1 überträgt die European Championship im Free-TV. Der Veranstalter führt den Sender auch für die Schweiz als frei empfangbare TV-Option auf. Voraussetzung ist, dass Sport1 über euren TV-Anbieter oder Empfangsweg verfügbar ist.

Alternativ zeigt DAZN das Turnier kostenpflichtig im Livestream, auch in der Schweiz. Dafür benötigt ihr ein entsprechendes Schweizer DAZN-Abo.

Zum Auftakt ist die Sport1-Übertragung am Donnerstag von 19 bis 23 Uhr angekündigt. Die konkreten Sendezeiten können an den weiteren Turniertagen von den Sessionzeiten abweichen.

Wichtig für Schweizer Fans: PDCTV ist für dieses Turnier keine Ausweichlösung. Die Liveübertragung über den PDC-Dienst ist unter anderem für Abonnenten mit Standort Schweiz ausgeschlossen.