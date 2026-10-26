Sportradar

Wer gewinnt den Goldenen Ball? Die Ballon-d'Or-Verleihung läuft heute kostenlos im Livestream. Auch Schweizer Fans können zuschauen – und bei zwei weiteren Auszeichnungen auf Schweizer Namen achten.

Die besten Fussballerinnen und Fussballer der Welt stehen heute im Mittelpunkt: Am Montag, 26. Oktober, wird der Ballon d'Or 2026 verliehen. Die Gala findet erstmals im London Palladium Theatre statt und beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit. Durch den Abend führen Thierry Henry und Moderatorin Kate Scott.

Wo läuft der Ballon d'Or in der Schweiz live?

Schweizer Zuschauer können die Preisverleihung kostenlos bei DAZN streamen. Voraussetzung ist eine Registrierung beziehungsweise die Anmeldung mit einem bestehenden Konto.

Die Uefa nennt DAZN als weltweiten Übertragungspartner mit bestimmten territorialen Ausnahmen. Die Schweiz steht nicht auf dieser Ausnahmeliste. Der Veranstalter bestätigt, dass der Stream in den entsprechenden Ländern nach einer einfachen Anmeldung kostenlos zugänglich ist.

Die wichtigsten Informationen:

Datum: Montag, 26. Oktober 2026

Montag, 26. Oktober 2026 Beginn der Preisverleihung: 21 Uhr Schweizer Zeit

21 Uhr Schweizer Zeit Austragungsort: London Palladium Theatre

London Palladium Theatre Livestream für die Schweiz: DAZN

DAZN Kosten: kostenlos nach Registrierung

So könnt ihr die Gala auf dem Fernseher schauen

Für den kostenlosen Livestream benötigt ihr kein kostenpflichtiges Sportabo. Öffnet die oder die App, meldet euch an und wählt die Ballon-d'Or-Übertragung aus.