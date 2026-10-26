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Alexia Putellas gewinnt zum dritten Mal den Ballon d'Or 2026. Damit erhält sie eine der wichtigsten Einzelauszeichnungen im Weltfussball. Alle 30 Platzierungen im Überblick.

Die Entscheidung ist gefallen: Alexia Putellas ist die Gewinnerin des Ballon d'Or féminin 2026. Bei der Verleihung setzte sie sich gegen die übrigen Nominierten durch und sicherte sich die prestigeträchtige Auszeichnung.

Ballon d'Or der Frauen: Alle Platzierungen von 1 bis 30

Die Top 10 werden aktualisiert, sobald alle Ergebnisse bekannt sind.

Hier siehst du alle Platzierungen des diesjährigen Ballon d'Or bei den Frauen:

1. Alexia Putellas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Yui Hasegawa

12. Klara Bühl

13. Mariona Caldentey

14. Wendie Renard

15. Cata Coll

16. Mapi Leon

17. Esmee Brugts

18. Barbra Banda

19. Tessa Wullaert

20. Selma Bacha

21. Scarlett Camberos

22. Manaka Matsukubo

23. Momoko Tanikawa

24. Kerstin Casparij

25. Caroline Weir

26. Alex Greenwood

27. Rose Lavelle

28. Lorena, Melvine Malard, Vivianne Miedema

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