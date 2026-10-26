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Ballon d'Or 2026: Alexia Putellas gewinnt die Auszeichnung bei den Frauen
Alexia Putellas gewinnt zum dritten Mal den Ballon d'Or 2026. Damit erhält sie eine der wichtigsten Einzelauszeichnungen im Weltfussball. Alle 30 Platzierungen im Überblick.
Die Entscheidung ist gefallen: Alexia Putellas ist die Gewinnerin des Ballon d'Or féminin 2026. Bei der Verleihung setzte sie sich gegen die übrigen Nominierten durch und sicherte sich die prestigeträchtige Auszeichnung.
Ballon d'Or der Frauen: Alle Platzierungen von 1 bis 30
Die Top 10 werden aktualisiert, sobald alle Ergebnisse bekannt sind.
Hier siehst du alle Platzierungen des diesjährigen Ballon d'Or bei den Frauen:
- 1. Alexia Putellas
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11. Yui Hasegawa
- 12. Klara Bühl
- 13. Mariona Caldentey
- 14. Wendie Renard
- 15. Cata Coll
- 16. Mapi Leon
- 17. Esmee Brugts
- 18. Barbra Banda
- 19. Tessa Wullaert
- 20. Selma Bacha
- 21. Scarlett Camberos
- 22. Manaka Matsukubo
- 23. Momoko Tanikawa
- 24. Kerstin Casparij
- 25. Caroline Weir
- 26. Alex Greenwood
- 27. Rose Lavelle
- 28. Lorena, Melvine Malard, Vivianne Miedema
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