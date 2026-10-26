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Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or 2026. Damit erhält er eine der wichtigsten Einzelauszeichnungen im Weltfussball. Alle 30 Platzierungen im Überblick. Der FC Bayern hat endlich wieder einen Sieger.

Der Gewinner des Ballon d'Or 2026 steht fest: Harry Kane erhält den Goldenen Ball. Bei der Verleihung in London wurde er als Sieger der diesjährigen Wahl bekannt gegeben. Die Trophäe wurde ihm von der brasilianischen Fussball-Legende «Il Fenomeno» Ronaldo Nazário übergeben.

Ballon d'Or der Männer: Alle Platzierungen von 1 bis 30

Die Top-10 werden aktualisiert, sobald alle Platzierungen offiziell bekannt gegeben wurden.

Hier siehst du alle Platzierungen des diesjährigen Ballon d'Or bei den Männern: