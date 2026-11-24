Die nächste Wende im Streit um den Afrika-Cup: Der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne hat Senegal am Dienstag, 24. November, wieder zum Sieger erklärt. Damit verliert Marokko den Titel, den ihm der afrikanische Fussballverband CAF im März zugesprochen hatte. Das Schiedsgericht entschied einstimmig.

Warum der Schiedsrichter den Ausschlag gibt

Im Zentrum steht eine Frage: Durfte das vorübergehende Verlassen des Spielfelds nachträglich als Aufgabe gewertet werden?

Marokko argumentierte, Senegal habe damit gegen die Turnierregeln verstossen. Der CAS folgte dieser Auslegung nicht: Die betreffenden Artikel regeln nach Auffassung des Gerichts die Spielwertung bei einem endgültigen Abbruch. Der Schiedsrichter hatte die Partie jedoch wieder angepfiffen, nachdem beide Mannschaften zur Fortsetzung bereit waren. Diese Entscheidung fiel laut CAS in seine Zuständigkeit und war rechtlich nicht fehlerhaft.

Erst Senegal, dann Marokko – jetzt wieder Senegal

Senegal hatte den Final im Januar mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen. Zuvor hatten Spieler aus Protest gegen einen Penalty für Marokko zeitweise den Platz verlassen.

Am 17. März wertete die CAF-Berufungskommission das Spiel nachträglich mit 3:0 für Marokko. Sie erklärte Senegal wegen des Verhaltens im Final zum Forfait-Verlierer. Diese Entscheidung hat der CAS nun aufgehoben.