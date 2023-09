Chur-97-Torhüter Hartmann nach verpatztem Heimdebüt: «Das war nicht unser Tag»

Am Samstag hat sich die Wachtablösung im Tor von Chur 97 definitiv vollzogen. Während Marko Zuvic dem Heimauftakt in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft gegen den Aufsteiger aus Dübendorf bloss noch als Zuschauer beiwohnte – die vormalige langjährige Nummer 1 stand erst am Sonntag mit ihrem neuen Verein FC Balzers in der 1. Liga im Einsatz –, hatte sich Nachfolger Nicola Hartmann im Kasten zu bewähren.