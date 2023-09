Chur 97 mit ärgerlichem Heimdebüt

Schmerzlich vermisst wurde am Samstag erneut Mateo Baturina. Der zentrale Mittelfeldspieler ist einer wenigen verbliebenen Routiniers im Kader. Die sehr junge Equipe musste nach einem individuellen Fehler in der Startminute das 0:1 hinnehmen. Doch Chur 97 liess sich von diesem Nackenschlag nicht beirren. Im Gegenteil. Es folgte eine sehr starke halbe Stunde. Mit dominantem, zielstrebigem Offensivspiel wurde der Gegner in dessen Spielhälfte eingeschnürt. Und Dario Stöber (5. Spielminute) sowie dessen bereits am ersten Tor beteiligte Sturmpartner Mitko Gjorgjievski (18.) verwandelten den 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. Doch dabei blieb es in einer unterhaltsamen ersten Halbzeit nicht. Dübendorf verwandelte nun seinerseits den Rückstand in eine 3:2-Pausenführung. Doppeltorschütze Denis Dzepo vom Elfmeterpunkt sowie Delil Ferati nach einer abermals im Kollektiv ungenügenden Churer Abwehrleistung schossen die Tore.