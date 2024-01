Das sind die Highlights des Glarner Sportjahres 2023

Das Frauenteam von Glaronia schafft nach 2000 zum zweiten Mal in der Vereins­geschichte den Aufstieg in die Nationalliga A im Volleyball. Als Erste der NLB-Meisterschaft besiegen die Glarnerinnen in den Auf-/Abstiegs-Play-off den NLA-Klub ­Franches-Montagnes zweimal (3:1, 3:0) und können in der Saison 2023/24 in der höchsten Schweizer Liga spielen.