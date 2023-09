Bei den Giubellini-Festspielen in Glarus werden Erinnerungen wach

Giubellini. Bei diesem Namen klingelts in den Ohren der Kunsturnerfamilie – nicht nur bei den reiferen Semestern. Die Erinnerung ist zurück, bei den Älteren wie bei den Jüngeren: 1990 war es, als ein gewisser Daniel Giubellini an den Europameisterschaften in Lausanne sensationell Gold am Barren gewann. In den Erinnerungen taucht da aber noch jemand anderer auf: Der Glarner René Plüss holte ebenso spektakulär am Reck die Silbermedaille.