Das Vertrauen in die Daten zweier Gruppen belarussischer und ukrainischer Hacker, die eine Datenbank der russischen Bundesstatistikbehörde Rosstat veröffentlicht hatten, war zuerst begrenzt. Nachdem die so veröffentlichten Informationen über Russlands Verluste im Krieg nun aber von unabhängigen Analysten gegengeprüft wurden, gibt es guten Grund, darüber zu sprechen:

Zunächst wurde die Zahl der russischen Todesopfer auf der Grundlage von Informationen bis Ende September 2026 mit 492'000 angegeben. Eine enorme Zahl an sich. Es wurde jedoch angenommen, dass die tatsächliche Zahl höher liegt. Eine kürzlich durchgeführte Gegenprüfung durch das unabhängige russische Projekt «Mediazona» hat dies nun bestätigt.

«Mediazona» verglich die durchgesickerten Rosstat-Daten mit eigenen Datenbanken, die auf öffentlich zugänglichen Quellen basieren. Zunächst einmal wies «Mediazona» so nach, dass die Rosstat-Informationen mit ihren eigenen Datenbeständen übereinstimmen und korrekt sind. Zweitens gingen russische Analysten noch einen Schritt weiter und erstellten Prognosen für das Jahr 2026.

Je näher die Zahlen an der Gegenwart liegen, desto lückenhafter sind sie

Jegliche Informationen über Kriegsverluste weisen eine zeitliche Verzögerung auf. Je näher sie an der Gegenwart liegen, desto mehr Lücken enthalten sie. Dies gilt insbesondere angesichts der Art des Krieges in den letzten zwei Jahren.

Drohnenaktivitäten und russische Infiltrationstaktiken erschweren die Evakuierung von Verwundeten und die Bergung der Leichen gefallener Soldaten erheblich. Die Zahl der Vermissten steigt – verstärkt durch die langsame Arbeitsweise der Militärbürokratie, des an der Identifizierung der Leichen beteiligten medizinischen Systems und der Justiz.

Letztendlich kommt Mediazona so auf 720'000 russische Opfer seit Kriegsbeginn im Jahr 2022.

So gewaltig diese Zahl auch erscheinen mag, sie sollte nicht überraschen. Als ich im Juli 2025 hier über die russischen Verluste schrieb, ging ich davon aus, dass die damaligen Schätzungen zu konservativ waren. Heute wissen wir, dass selbst Marco Rubios Aussage, Russland habe in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mehr als 100'000 Menschen auf dem Schlachtfeld verloren, das Ausmass der Tragödie noch untertrieben hat.

An manchen Tagen verlieren die Russen mehr als 2500 Mann