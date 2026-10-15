Panorama

Die Aromat-Chips feiern am 2. November ihr Comeback. Zweifel und Unilever planen diesmal deutlich grössere Mengen. Neu gibt es auch einen kleinen Beutel zum Probieren.

Wer bei der ersten Auflage leer ausging, bekommt eine neue Gelegenheit: Ab Montag, 2. November 2026, kehren die Aromat-Chips von Zweifel in den Schweizer Handel und den Zweifel-Webshop zurück. Die gemeinsam mit Unilever entwickelte Sorte bleibt allerdings erneut ein zeitlich begrenztes Angebot – erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Neu gibt es Aromat-Chips auch im kleinen Beutel

Neben der bekannten 150-Gramm-Packung kommt erstmals eine 30-Gramm-Portion hinzu. Das berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf Zweifel.

Die neue Kleinpackung enthält ein Fünftel der bisherigen Menge. Wer den Geschmack zunächst ausprobieren möchte, kann damit zu einer kleineren Portion greifen. Welche Packung günstiger ist, lässt sich allerdings erst anhand der Verkaufspreise beurteilen: Entscheidend ist dafür der Preis pro 100 Gramm.

Warum verschwanden die Chips nach der ersten Auflage?

Die Aromat-Chips waren von Anfang an als Limited Edition vorgesehen. Zweifel kündigte den offiziellen Verkaufsstart für den 1. Dezember 2025 an. Es handelte sich somit nicht um eine dauerhaft eingeführte Sorte, die später wieder gestrichen wurde.

Die Nachfrage fiel deutlich grösser aus als erwartet. Laut «Blick» sollte die produzierte Menge ursprünglich für 16 Wochen reichen, war beim Hersteller aber bereits nach zwei Wochen ausverkauft. Einzelne Restbestände im Handel können länger verfügbar gewesen sein.