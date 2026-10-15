Wer bei der ersten Auflage leer ausging, bekommt eine neue Gelegenheit: Ab Montag, 2. November 2026, kehren die Aromat-Chips von Zweifel in den Schweizer Handel und den Zweifel-Webshop zurück. Die gemeinsam mit Unilever entwickelte Sorte bleibt allerdings erneut ein zeitlich begrenztes Angebot – erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Neu gibt es Aromat-Chips auch im kleinen Beutel
Neben der bekannten 150-Gramm-Packung kommt erstmals eine 30-Gramm-Portion hinzu. Das berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf Zweifel.
Die neue Kleinpackung enthält ein Fünftel der bisherigen Menge. Wer den Geschmack zunächst ausprobieren möchte, kann damit zu einer kleineren Portion greifen. Welche Packung günstiger ist, lässt sich allerdings erst anhand der Verkaufspreise beurteilen: Entscheidend ist dafür der Preis pro 100 Gramm.
Warum verschwanden die Chips nach der ersten Auflage?
Die Aromat-Chips waren von Anfang an als Limited Edition vorgesehen. Zweifel kündigte den offiziellen Verkaufsstart für den 1. Dezember 2025 an. Es handelte sich somit nicht um eine dauerhaft eingeführte Sorte, die später wieder gestrichen wurde.
Die Nachfrage fiel deutlich grösser aus als erwartet. Laut «Blick» sollte die produzierte Menge ursprünglich für 16 Wochen reichen, war beim Hersteller aber bereits nach zwei Wochen ausverkauft. Einzelne Restbestände im Handel können länger verfügbar gewesen sein.
Warum es bis zur Neuauflage dauerte, erklärte Zweifel-Sprecherin Anita Binder gegenüber «20 Minuten»: Eine weitere Auflage müsse geprüft und vorbereitet werden. Für das Comeback soll nun ein Vielfaches der ersten Menge produziert werden. Eine konkrete Stückzahl nennt das Unternehmen dem Bericht zufolge nicht.
Die Idee entstand auf TikTok
Am Anfang stand kein klassischer Produktentwicklungsauftrag, sondern ein Vorschlag aus dem Internet. Im Juli 2025 präsentierte der Schweizer Creator «dabbax» die Idee von Zweifel-Chips mit Aromat auf TikTok.
Weitere Content Creators und TV-Koch Noah Bachofen griffen die Kombination auf. Zweifel entwickelte daraufhin gemeinsam mit Unilever Schweiz die tatsächliche Chips-Sorte. Laut der damaligen Ankündigung wurde die erste Auflage in Spreitenbach aus Schweizer Kartoffeln hergestellt.
Die Verbindung bringt zwei bekannte Schweizer Alltagsmarken zusammen. Aromat wurde bereits 1953 in Thayngen entwickelt – lange bevor die Streuwürze auf Kartoffelchips landete.
Was Käufer zum Verkaufsstart wissen sollten
Der angekündigte Start am 2. November bedeutet nicht, dass jede Filiale beide Packungsgrössen jederzeit vorrätig hat. Vor einer längeren Anfahrt lohnt sich deshalb ein Blick in den jeweiligen Onlineshop oder eine Nachfrage beim Geschäft.
Auch die grössere Produktionsmenge ist keine Garantie für eine dauerhafte Verfügbarkeit. Ob nach dieser Auflage weitere folgen, ist noch offen.