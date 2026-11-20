Am 27. November 2026 ist Black Friday. In den vergangenen Jahren lockte Zara in verschiedenen Ländern mit Rabatten von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Artikel. Ob die Modekette 2026 in der Schweiz und Deutschland eine entsprechende Aktion durchführt, ist noch nicht bestätigt. Ein Blick auf frühere Aktionen zeigt, wann der Sale beginnen könnte.

Wann startet der Black Friday 2026 bei Zara?

Bei früheren Black-Friday-Aktionen in Deutschland startete der Sale bei Zara bereits am Donnerstagabend vor dem eigentlichen Aktionstag. Zunächst werden die reduzierten Artikel in der Zara-App freigeschaltet. Etwas später folgen die Angebote im Onlineshop. Sollte Zara an diesem Vorgehen festhalten, könnte der Sale am Donnerstag, 26. November 2026, beginnen. In früheren Jahren erfolgte der Start in der App teilweise um 19 oder 20 Uhr, während die Rabatte im Onlineshop rund eine Stunde später verfügbar waren. Ob diese Uhrzeiten auch 2026 für die Schweiz und Deutschland gelten, bleibt abzuwarten. In den Zara-Filialen könnten die Angebote am Freitag, 27. November, zum regulären Ladenöffnungszeitpunkt starten.

Wie viel Rabatt gibt es bei Zara am Black Friday 2026?

Bei früheren Black-Friday-Aktionen gewährte Zara Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Artikel. Auch 2026 sind Rabatte in einer ähnlichen Grössenordnung denkbar. Welche Artikel tatsächlich günstiger angeboten werden und wie hoch die Ermässigungen ausfallen, steht allerdings noch nicht fest. Wichtig ist zudem: Nicht das gesamte Sortiment wird zwangsläufig reduziert. Die Angebote können sich je nach Produkt und Verfügbarkeit unterscheiden.