Am 27. November 2026 ist Black Friday. Wie auch in den vergangenen Jahren lockt Zara bereits ab Donnerstagabend mit Rabatten von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Artikel. Was müssen Kundinnen und Kunden dazu wissen?

Zara Black Friday 2026: Wann startet der Sale?

In der App von Zara beginnt der Sale heute, am 26. November 2026, um 18 Uhr. Anders als in den letzten Jahren erfolgt der Start der Rabattaktion laut der Webseite auch gleichzeitig online und in den Stores.

Wie viel Rabatt gibt es bei Zara am Black Friday 2026?

Wie bei früheren Black-Friday-Aktionen gewährt Zara auch 2026 Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Artikel. Nicht das gesamte Sortiment wird dabei reduziert. Die Angebote unterscheiden sich je nach Produkt und Verfügbarkeit.

Wer ein bestimmtes Kleidungsstück kaufen möchte, kann es bereits vor dem Black Friday in der Zara-App oder im Onlineshop vormerken. Reduzierte Artikel werden schon vor dem offiziellen Verkaufsstart gekennzeichnet.

Wie lange dauert der Black-Friday-Sale bei Zara?

Während zahlreiche Händler ihre Aktionen auf eine ganze Black Week ausdehnen, setzte Zara in der Vergangenheit auf einen vergleichsweise kurzen Sale. Sollte Zara seinem bisherigen Vorgehen treu bleiben, ist eine Verlängerung über das Wochenende oder bis zum Cyber Monday am 30. November 2026 nicht garantiert. In früheren Jahren verzichtete Zara auf eine Fortsetzung der Black-Friday-Rabatte bis zum darauffolgenden Montag. Wie lange die diesjährige Aktion tatsächlich dauert, ist aktuell noch nicht abzusehen.