Panorama

Bei WhatsApp kommt es offenbar zu einer Störung. Nutzer melden vor allem Probleme beim Verschicken oder Erhalten von Nachrichten.

Wer am 16. Oktober 2026 abends keine Nachrichten auf WhatsApp verschicken oder erhalten kann, wird sich wundern. Einige Nutzer melden Störungen und Probleme mit dem Nachrichtenmessenger. Nutzer klagen besonders über das fehlgeschlagene Verschicken einer Nachricht. Auf dem Störungsportal Netzwelt gingen um 19.16 Uhr zahlreiche Meldungen kurz hintereinander ein. Nutzer aus mehreren deutschen Städten berichteten über Versand-, Empfangs- und Verbindungsprobleme. Auch die Schweizer Plattform Allestörungen zeigt Nutzermeldungen zu WhatsApp-Problemen an.

Wie gross ist die WhatsApp-Störung?

Wie viele Menschen insgesamt betroffen sind und welche Regionen die Störung genau erfasst, lässt sich derzeit nicht zuverlässig beziffern. Die Meldungen auf den Portalen beruhen auf Angaben von Nutzern und sind keine offizielle Bestätigung des Betreibers.

Eine aktuelle Erklärung von WhatsApp oder Mutterkonzern Meta zur Ursache und zur voraussichtlichen Dauer lag bei der Recherche nicht vor.

Den Verlauf könnt ihr auf der Schweizer WhatsApp-Störungsseite von Allestörungen und im Störungsmelder von Netzwelt verfolgen.

Drei Tipps, wenn WhatsApp gerade nicht funktioniert

1. Die eigene Verbindung prüfen: Öffnet eine Webseite im Browser. Lädt auch diese nicht, könnte eure Internetverbindung betroffen sein. Testet gegebenenfalls den Wechsel zwischen WLAN und mobilen Daten.