Seit 25 Jahren begeistern Westlife ihre Fans mit gefühlvollen Balladen und eingängigen Popsongs. Anlässlich ihres Bandjubiläums sind die Iren mit ihrer «25: The Anniversary World Tour» unterwegs. Am Donnerstag, 26. November 2026, machen sie im Zürcher Hallenstadion Halt.

Westlife in Zürich: Wann sind Einlass und Konzertbeginn?

Die Türen des Hallenstadions öffnen um 18.30 Uhr. Laut Veranstalter TAKK-AB Entertainment beginnt das musikalische Programm um 19.30 Uhr, während das Hallenstadion den Konzertbeginn mit 20 Uhr angibt. Das voraussichtliche Veranstaltungsende ist um 22.30 Uhr.

Wer ist die Vorband von Westlife in Zürich?

Als Support Act steht die Sängerin Ana Sky auf der Bühne. Sie eröffnet den Konzertabend, bevor Westlife ihren Auftritt haben.

Setlist: Welche Songs spielen Westlife im Hallenstadion?

Auf ihrer Jubiläumstournee verbinden Westlife Hits aus den vergangenen 25 Jahren mit neueren Songs. Einen Vorgeschmack auf das Konzert in Zürich liefert der Auftritt vom 15. November 2026 im Le Zénith in Paris. Dort spielte die Band laut Setlist.fm folgende Songs: