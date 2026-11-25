Glühwein, festliche Beleuchtung und der Duft von Weihnachtsgebäck locken in der Adventszeit zahlreiche Menschen auf die Weihnachtsmärkte. Wer seinen Hund mitnehmen möchte, sollte sich das allerdings gut überlegen. Die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland rät in einem am 19. November veröffentlichten Ratgeber davon ab, Hunde auf überfüllte Weihnachtsmärkte mitzunehmen.

Weihnachtsmarkt: Menschenmassen und Lärm setzen Hunde unter Stress

Im dichten Gedränge haben Hunde kaum Möglichkeiten, fremden Menschen oder Artgenossen auszuweichen. Ungefragte Streicheleinheiten und Begegnungen auf engem Raum können die Tiere verängstigen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie zuschnappen.

Hinzu kommt die Gefahr, dass Hunde übersehen, getreten oder angerempelt werden. Laute Musik, Stimmengewirr und grelle Beleuchtung können ihre empfindlichen Sinne zusätzlich belasten. Müssen die Tiere längere Zeit an einem Ort verharren, können insbesondere kleine Hunde und solche mit wenig oder ohne Unterfell schnell frieren.

Glühwein und Essensreste können für Hunde gefährlich werden

Auch das kulinarische Angebot auf Weihnachtsmärkten birgt Risiken. Fressen Hunde heruntergefallene Schokolade oder Macadamianüsse, drohen Vergiftungen. Verschluckte Knochen, Essensreste und Abfälle können ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen.