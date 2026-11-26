Ein Geschenk für 200 Franken, zwei Personen im Auto – das müsste bei der Rückfahrt in die Schweiz doch ohne zusätzliche Mehrwertsteuer reichen? Diese Rechnung geht nicht auf. Entscheidend ist beim Grenzübertritt auch, wie sich der Einkauf auf einzelne Gegenstände verteilt.
Auch Familien können die Freigrenzen nicht einfach zusammenlegen
Für Waren, die ihr persönlich zum privaten Gebrauch oder zum Verschenken in die Schweiz bringt, gilt eine Wertfreigrenze von 150 Franken pro Person und Tag. Sie steht auch Kindern zu. Ein einzelner Gegenstand, dessen massgebender Wert darüber liegt, ist jedoch immer mehrwertsteuerpflichtig – unabhängig davon, wie viele Personen mitreisen. Das hält das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ausdrücklich fest.
Der Unterschied lässt sich an zwei gemeinsam reisenden Personen zeigen:
Zwei Geschenke für jeweils 120 Franken: Die Einfuhr ist mehrwertsteuerfrei, sofern keine weiteren Einkäufe hinzukommen.
Ein einzelnes Geschenk für 200 Franken: Auf diesen Gegenstand fällt Schweizer Einfuhrmehrwertsteuer an. Die beiden persönlichen Freigrenzen lassen sich dafür nicht zusammenlegen.
Beim 200-Franken-Geschenk werden nicht nur 50 Franken besteuert
Die Steuer wird auf den gesamten Wert des steuerpflichtigen Gegenstands berechnet. Bei einem Elektronikgerät mit einem massgebenden Warenwert von 200 Franken ergibt der reguläre Mehrwertsteuersatz von 8,1 Prozent somit 16.20 Franken.
Die 150 Franken werden in diesem Fall also nicht als Freibetrag abgezogen. Für bestimmte Waren, etwa Bücher und zahlreiche Lebensmittel, gilt der reduzierte Steuersatz von 2,6 Prozent.
Welcher Preis für den Schweizer Zoll zählt
Die Beispiele beziehen sich auf den für den Schweizer Zoll massgebenden Wert in Franken. Die ausländische Mehrwertsteuer kann bei der Wertbestimmung abgezogen werden, wenn sie auf dem Beleg separat ausgewiesen ist. Preise in Euro müssen zum geltenden Zollkurs umgerechnet werden. Bewahrt die Quittungen deshalb auf.
Zusätzlich gelten für bestimmte Waren wie Fleisch oder Alkohol eigene mengenbezogene Freimengen. Auch unterhalb der Wertfreigrenze können deshalb Zollabgaben entstehen. Für Pakete aus ausländischen Onlineshops gelten andere Regeln als für persönlich mitgebrachte Einkäufe. bazg.admin.ch
Anmeldepflichtige Einkäufe könnt ihr beispielsweise über die kostenlose QuickZoll-App des BAZG deklarieren und die anfallenden Abgaben direkt bezahlen.