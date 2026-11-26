Ein Geschenk für 200 Franken, zwei Personen im Auto – das müsste bei der Rückfahrt in die Schweiz doch ohne zusätzliche Mehrwertsteuer reichen? Diese Rechnung geht nicht auf. Entscheidend ist beim Grenzübertritt auch, wie sich der Einkauf auf einzelne Gegenstände verteilt.

Auch Familien können die Freigrenzen nicht einfach zusammenlegen

Für Waren, die ihr persönlich zum privaten Gebrauch oder zum Verschenken in die Schweiz bringt, gilt eine Wertfreigrenze von 150 Franken pro Person und Tag. Sie steht auch Kindern zu. Ein einzelner Gegenstand, dessen massgebender Wert darüber liegt, ist jedoch immer mehrwertsteuerpflichtig – unabhängig davon, wie viele Personen mitreisen. Das hält das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ausdrücklich fest.

Der Unterschied lässt sich an zwei gemeinsam reisenden Personen zeigen:

Zwei Geschenke für jeweils 120 Franken: Die Einfuhr ist mehrwertsteuerfrei, sofern keine weiteren Einkäufe hinzukommen.

Die Einfuhr ist mehrwertsteuerfrei, sofern keine weiteren Einkäufe hinzukommen. Ein einzelnes Geschenk für 200 Franken: Auf diesen Gegenstand fällt Schweizer Einfuhrmehrwertsteuer an. Die beiden persönlichen Freigrenzen lassen sich dafür nicht zusammenlegen.

Beim 200-Franken-Geschenk werden nicht nur 50 Franken besteuert