Wann ist heute die Sonnenfinsternis in der Schweiz?

Panorama

Am heutigen Mittwoch, 12. August 2026, ist in der Schweiz eine aussergewöhnlich starke partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wann ist das Himmelsspektakel am besten zu sehen?

Heute Abend lohnt sich in der Schweiz der Blick in den Himmel. Der Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne und verdeckt dabei einen grossen Teil der Sonnenscheibe. In der Schweiz ist die Sonnenfinsternis zwar nicht total, mit einer Bedeckung von bis zu 93 Prozent fällt sie aber deutlich aus.

Sonnenfinsternis 2026 Uhrzeit: Wann geht es in der Schweiz los?

Das Himmelsspektakel beginnt gegen 19.25 Uhr und erreicht kurz nach 20.15 Uhr seinen Höhepunkt. Ungefähr eine halbe Stunde später wird die Sonne untergehen. Im Folgenden gibt es die genauen Uhrzeiten für einige der grössten Städte in der Schweiz mitsamt Tipps für die besten Orte, dem Wetter und der Sichtbarkeit:

In der Nacht danach folgt gleich das nächste Himmelsphänomen. Die wichtigsten Informationen zu den Sternschnuppen der Perseiden gibt es hier im Überblick.

Wo lässt sich die Sonnenfinsternis am besten beobachten?

Entscheidend ist ein möglichst freier Blick auf den westlichen bis nordwestlichen Horizont , da die Sonne während der Finsternis bereits relativ tief steht. Erhöhte Standorte können deshalb besonders geeignet sein. Berge, Gebäude oder andere Hindernisse am Horizont können die Sicht dagegen einschränken. Auch wenn die Sonne zu einem grossen Teil vom Mond bedeckt wird, darf sie nicht mit blossen Augen betrachtet werden. Für die Beobachtung ist ein geeigneter Augenschutz erforderlich.

Darauf sollte man bei einer Sonnenfinsternis-Brille achten

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt Sonnenfinsternis-Brillen, die nach ISO 12312–2:2015 zertifiziert sind und ein CE-Zeichen tragen. Vor der Verwendung sollte die Brille ausserdem auf Kratzer und andere Beschädigungen kontrolliert werden.



Normale Sonnenbrillen sind kein Ersatz. Auch getönte Folien, geschwärztes Glas, CDs und andere improvisierte Filter bieten keinen ausreichenden Schutz. Besondere Vorsicht ist bei Kameras, Ferngläsern und Teleskopen erforderlich. Sie bündeln das Sonnenlicht und dürfen für die direkte Beobachtung nur mit geeigneten Sonnenfiltern verwendet werden, die vor dem Objektiv angebracht sind.

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