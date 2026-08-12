Sonnenfinsternis in St. Gallen: Uhrzeit, Wetter, Sichtbarkeit – Alle Infos für 2026

Panorama

Am Mittwoch, 12. August 2026, ist über St. Gallen eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wann beginnt sie, wie stark wird die Sonne verdeckt, was sind die besten Orte und worauf muss man achten?

Am Mittwochabend lohnt sich in St. Gallen der Blick zum Himmel: Am 12. August zieht der Mond vor der Sonne vorbei und verdeckt einen grossen Teil der Sonnenscheibe. Was muss man in St. Gallen zum Ablauf des Phänomens wissen?

Sonnenfinsternis 2026: Uhrzeit in St. Gallen – Wann es losgeht

In St. Gallen beginnt die partielle Sonnenfinsternis am 12. August um etwa 19.24 Uhr. Die stärkste Verdunkelung wird gegen 20.17 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt werden in St. Gallen ungefähr 90 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt. Da die Sonnenfinsternis am Abend stattfindet, steht die Sonne während des Ereignisses bereits tief über dem Horizont. In St. Gallen geht sie gegen 20.49 Uhr unter.

Orte: Worauf muss man achten?

Wer die Sonnenfinsternis in St. Gallen beobachten möchte, sollte einen Standort mit möglichst freier Sicht auf den westlichen bis nordwestlichen Horizont wählen. Weniger günstig sind Orte, an denen Berge, Gebäude oder andere Hindernisse die tief stehende Sonne verdecken.

Wie wird das Wetter?

Ob die Sonnenfinsternis tatsächlich zu sehen ist, hängt zudem vom Wetter ab. Entscheidend für eine gute Sicht sind möglichst klare Verhältnisse und wenige Wolken am westlichen bis nordwestlichen Himmel. In St. Gallen spielt das Wetter optimal mit und es wird laut MeteoSchweiz mit keiner Bewölkung gerechnet.

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Sonnenfinsternis beobachten: Augen unbedingt schützen

Wer das Himmelsspektakel in St. Gallen verfolgen will, darf nicht ungeschützt direkt in die Sonne schauen. Für die Beobachtung sind zertifizierte Sonnenfinsternis-Brillen erforderlich. Gewöhnliche Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz. Das gilt auch dann, wenn ein grosser Teil der Sonne bereits vom Mond verdeckt ist. Eine geeignete Sonnenfinsternis-Brille sollte deshalb während der direkten Beobachtung konsequent verwendet werden.

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Sternschnuppen über St. Gallen: Nach der Sonnenfinsternis folgen die Perseiden

Mit dem Sonnenuntergang ist das Himmelsspektakel noch nicht vorbei. In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren jährlichen Höhepunkt. Unter idealen Bedingungen können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar sein.

Die Voraussetzungen sind in diesem Jahr besonders günstig, weil der Neumond für einen dunklen Nachthimmel sorgt. Wer nach der Sonnenfinsternis weiterbeobachten möchte, sollte einen möglichst dunklen Standort mit wenig Lichtverschmutzung wählen. Für die Perseiden ist keine besondere Ausrüstung nötig: Sie lassen sich am besten mit blossem Auge beobachten.