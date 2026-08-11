Sonnenfinsternis in Bern: Uhrzeit, Orte, Wetter, Sichtbarkeit – Alle Infos für 2026

Panorama

Am Mittwoch, 12. August 2026, ist über Bern eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wann beginnt sie, wie stark wird die Sonne verdeckt, was sind die besten Orte und worauf muss man achten?

Am Mittwochabend lohnt sich in Bern der Blick zum Himmel: Am 12. August zieht der Mond vor der Sonne vorbei und verdeckt einen grossen Teil der Sonnenscheibe. Was muss man in Bern zum Ablauf des Phänomens wissen?

Sonnenfinsternis 2026: Uhrzeit in Bern – Wann es losgeht

In Bern beginnt die partielle Sonnenfinsternis am 12. August um etwa 19.25 Uhr. Die stärkste Verdunkelung wird gegen 20.19 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt werden in Bern ungefähr 91 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt. Da die Sonnenfinsternis am Abend stattfindet, steht die Sonne während des Ereignisses bereits tief über dem Horizont. In Bern geht sie gegen 20.46 Uhr unter.

Orte: Wo ist die Sonnenfinsternis in Bern am besten sichtbar?

Wer die Sonnenfinsternis in Bern beobachten möchte, sollte einen Standort mit möglichst freier Sicht auf den westlichen bis nordwestlichen Horizont wählen. Empfehlenswerte Standorte sind etwa der Chasseral, Mont Tendre, Chasseron und Le Suchet sowie das Stockhorn, das Niederhorn und der Niesen. Rund um Bern kommen auch erhöhte Aussichtspunkte auf dem Bantiger und Ulmizberg sowie der Chutzenturm auf dem Frienisberg infrage. Weniger günstig sind Orte, an denen Berge, Gebäude oder andere Hindernisse die tief stehende Sonne verdecken.

Wie wird das Wetter?

Ob die Sonnenfinsternis tatsächlich zu sehen ist, hängt zudem vom Wetter ab. Entscheidend für eine gute Sicht sind möglichst klare Verhältnisse und wenige Wolken am westlichen bis nordwestlichen Himmel. In Bern spielt das Wetter optimal mit und es wird laut MeteoSchweiz mit keiner Bewölkung gerechnet.

Passend zum Beitrag:

Sonnenfinsternis mit dem iPhone fotografieren: So gelingen die besten Fotos 10.08.2026

Sonnenfinsternis beobachten: Augen unbedingt schützen

Wer das Himmelsspektakel in Bern verfolgen will, darf nicht ungeschützt direkt in die Sonne schauen. Für die Beobachtung sind zertifizierte Sonnenfinsternis-Brillen erforderlich. Gewöhnliche Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz. Das gilt auch dann, wenn ein grosser Teil der Sonne bereits vom Mond verdeckt ist. Eine geeignete Sonnenfinsternis-Brille sollte deshalb während der direkten Beobachtung konsequent verwendet werden.

Passend zum Beitrag:

Sonnenfinsternis 2026: Brillen werden knapp – Migros, Coop und Amazon im Check 07.08.2026

Sternschnuppen über Bern: Nach der Sonnenfinsternis folgen die Perseiden

Mit dem Sonnenuntergang ist das Himmelsspektakel noch nicht vorbei. In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren jährlichen Höhepunkt. Unter idealen Bedingungen können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar sein.

Die Voraussetzungen sind in diesem Jahr besonders günstig, weil der Neumond für einen dunklen Nachthimmel sorgt. Wer nach der Sonnenfinsternis weiterbeobachten möchte, sollte einen möglichst dunklen Standort mit wenig Lichtverschmutzung wählen. Für die Perseiden ist keine besondere Ausrüstung nötig: Sie lassen sich am besten mit blossem Auge beobachten.