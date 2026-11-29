Rund 38,6 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei den Parlamentswahlen in Spanien werden 350 Sitze im Abgeordnetenhaus und 209 direkt gewählte Sitze im Senat vergeben. Die Wahllokale auf dem Festland sind von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Wahl in Spanien: Prognose und Hochrechnungen – Wann kommen die Ergebnisse?

Die ersten vorläufigen Ergebnisse der spanischen Parlamentswahlen werden ab 21 Uhr veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt schliessen auch die Wahllokale auf den Kanarischen Inseln, die gegenüber dem spanischen Festland eine Stunde zurückliegen. Ab 22 Uhr ist eine Pressekonferenz vorgesehen, auf der die vorläufigen Ergebnisse bekannt gegeben werden. Der genaue Beginn hängt davon ab, wie weit die Auszählung der Stimmen fortgeschritten ist. Alle Zeitangaben entsprechen der mitteleuropäischen Zeit (MEZ).

Wann gibt es Zahlen zur Wahlbeteiligung in Spanien?

Bereits im Laufe des Wahlsonntags informiert die spanische Regierung über den Verlauf der Abstimmung. Um 10.30 Uhr findet eine erste Pressekonferenz zur Eröffnung der Wahllokale statt. Angaben zur Wahlbeteiligung folgen um 14.30 und 18.30 Uhr. Sämtliche Pressekonferenzen am Wahlsonntag werden vom Staatssekretariat für Kommunikation live übertragen.