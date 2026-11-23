Wer Ende November in den Himmel blickt, kann einen der grössten Vollmonde des Jahres beobachten. Der sogenannte Supermond befindet sich vergleichsweise nahe an der Erde und erscheint deshalb etwas grösser und heller als gewöhnlich.

November: Wann ist der nächste Vollmond?

Der nächste Vollmond steht am Dienstagabend, 24. November, bevor. Seine vollständige Beleuchtung erreicht der Mond am Dienstag um 15.53 Uhr Schweizer Zeit. Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich vielerorts noch unter dem Horizont. In Chur geht er um 16.03 Uhr auf, rund eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. In Davos beginnt der Mondaufgang bereits um 16.02 Uhr, in St. Moritz und Glarus um 16.04 Uhr. In Zürich wird der Mond ab 16.05 Uhr und in Basel ab 16.08 Uhr über dem Horizont stehen.

Wann ist der nächste Supermond nach November 2026?

Lange müssen Himmelsbegeisterte nicht auf die nächste Gelegenheit warten. Bereits an Heiligabend, dem 24. Dezember 2026, steht erneut ein Supermond am Himmel. Die exakte Vollmondphase wird um 2.28 Uhr Schweizer Zeit erreicht. Der Weihnachtsvollmond soll sogar noch etwas grösser erscheinen als jener im November. Damit steht zum Jahresende ein weiteres besonderes Himmelsereignis bevor.