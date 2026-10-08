Panorama

Nebel sorgt im Herbst für gefährlich schlechte Sicht. Doch ausgerechnet das sogenannte Nebellicht ist nicht obligatorisch. Welches Licht wirklich eingeschaltet werden muss.

Dichter Nebel gehört im Schweizer Herbst vielerorts zum morgendlichen Strassenbild. Für Autofahrerinnen und Autofahrer stellt sich dann eine wichtige Frage: Reicht das automatische Tagfahrlicht oder müssen Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden? Die Antwort überrascht: Eine Pflicht, das Nebellicht einzuschalten, gibt es in der Schweiz nicht. Vorgeschrieben ist bei schlechter Sicht jedoch das Abblendlicht.

Bei Nebel muss das Abblendlicht eingeschaltet werden

Bei Nebel, starkem Regen oder Schneefall genügt das Tagfahrlicht nicht. Es leuchtet schwächer als das Abblendlicht und aktiviert bei vielen Fahrzeugen die Rückleuchten nicht. Das Auto ist dann zwar von vorne beleuchtet, kann von hinten aber deutlich schlechter erkannt werden.

Der Touring Club Schweiz empfiehlt deshalb, bei schlechter Sicht das Abblendlicht von Hand einzuschalten. Das gilt auch bei Fahrzeugen mit Lichtautomatik: Deren Sensoren reagieren vor allem auf Dunkelheit und erkennen hellen Nebel oder starken Regen nicht immer zuverlässig.

Die wichtigste Regel lautet daher: