In den 1960er-Jahren eroberte Veruschka Gräfin von Lehndorff die internationale Modewelt. Nun ist das erste deutsche Supermodel am Dienstag, 24. November 2026, in Berlin gestorben, wie ihre Familie gegenüber dem ZDF bestätigte.

Veruschka Gräfin von Lehndorff: Woran starb das Supermodel?

Angaben zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Wie die «Bild» berichtet, starb Lehndorff zu Hause im Kreis ihrer Freunde und Angehörigen. In ihren letzten Lebensjahren hatte sie zurückgezogen in Berlin gelebt, pflegte jedoch weiterhin den Austausch mit jungen Kunstschaffenden.

Veruschkas Kindheit war vom Zweiten Weltkrieg geprägt

Lehndorff kam am 14. Mai 1939 auf Schloss Steinort in Ostpreussen als zweite von vier Töchtern zur Welt. Ihr Vater war am Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligt und wurde nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet. Die Nationalsozialisten nahmen seine Familie in Sippenhaft.

Nach dem Krieg verlor die Familie ihre Heimat und liess sich nach mehreren Ortswechseln 1953 in Hamburg nieder. Dort begann Lehndorff ein Studium in Malerei und Design. Später zog sie nach Florenz, wo sie der Fotograf Ugo Mulas als Model entdeckte.

Vom gefeierten Supermodel zur vielseitigen Künstlerin

Unter dem Namen Veruschka gelang ihr in den 1960er-Jahren der internationale Durchbruch. Sie zierte zahlreiche Titelseiten renommierter Magazine und arbeitete mit Fotografen wie Helmut Newton, Richard Avedon und Irving Penn zusammen. Zusätzliche Bekanntheit erlangte sie 1966 durch ihren kurzen Auftritt in Michelangelo Antonionis Film «Blow Up».