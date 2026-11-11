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Unwetter in Spanien: In diesen Regionen drohen heftiger Regen und Orkanböen | Südostschweiz

Startseite Panorama Ausland Unwetter in Spanien: In diesen Regionen drohen heftiger Regen und Orkanböen Panorama Unwetter in Spanien: In diesen Regionen drohen heftiger Regen und Orkanböen Starkregen, schwere Sturmböen und hohe Wellen bedrohen Teile Spaniens. Besonders kritisch ist die Lage im Norden von Cáceres, im Süden von Ávila und auf La Palma. Nikola Brankovic 11.11.2026, 08:05 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Sturmtief Charles verschärft am Mittwoch, 11. November, die Unwetterlage in Spanien. Vor allem der Süden und Westen des Festlands sowie die Kanarischen Inseln sind betroffen. Der Wetterdienst AEMET erwartet den Höhepunkt des Unwetters am Mittwoch. Charles trifft dabei auf eine Region, die bereits unter dem Einfluss von Tief Bruna steht. Diese Regionen in Spanien sind besonders betroffen Extremadura und Castilla y León: Im Norden der Provinz Cáceres und im Süden von Ávila gilt Warnstufe Rot wegen heftigen Regens. Im Norden von Cáceres werden bis zu 120 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden erwartet. Kanarische Inseln: Auf La Palma gilt die höchste Windwarnstufe. AEMET nennt Böen von 130 km/h; auch andere Inseln müssen mit starken Böen und Regen rechnen. Andalusien: Besonders betroffen sind unter anderem Cádiz und Huelva. Auch für Teile der Provinzen Málaga, Sevilla und Granada bestehen orange Warnungen wegen Regen und Wind.

Golf von Cádiz: AEMET erwartet starken bis sehr starken Wind sowie Wellen von fünf bis sechs Metern, örtlich möglicherweise darüber.

Die Regionalregierung Andalusiens hat für Mittwoch den Präsenzunterricht in betroffenen Küstengemeinden von Cádiz und Huelva sowie im Bereich der Meerenge ausgesetzt. Dazu gehören unter anderem Cádiz, Conil, Chiclana, Tarifa und Punta Umbría.

So entwickelt sich das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag, 12. November, sollen Regen und Wind nach Einschätzung von AEMET allmählich nachlassen. Örtlich kräftige Niederschläge bleiben vor allem im Norden möglich. In den Pyrenäen, im östlichen Landesinneren und auf den Balearen können weiterhin starke Böen auftreten.