Portugal erwartet einen schweren Unwettertag. Nach Madeira soll Sturmtief Charles am Mittwoch, 11. November, das Festland erfassen. Der Wetterdienst IPMA warnt vor Starkregen, hohen Wellen und örtlich Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Wo der Kern des Tiefs genau auf Land trifft, war in der jüngsten Mitteilung noch unsicher.

Diese Regionen in Portugal sind betroffen

Madeira: Für die Nord- und Südküste sowie die Bergregionen wurde für die Nacht auf Mittwoch vor heftigem Regen gewarnt. Laut IPMA sind örtlich mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden möglich. In den Bergen werden Böen bis etwa 140 km/h erwartet.

Lissabon: Am Mittwoch gilt Warnstufe Rot wegen starken, anhaltenden Regens und heftigen Windes. An besonders exponierten Orten sind Böen bis 140 km/h möglich.