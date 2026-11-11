Für die Passagiere der AIDAperla verläuft die aktuelle Kreuzfahrt anders als geplant. Das Schiff ist seit dem 5. November 2026 von Hamburg aus über die Kanarischen Inseln in Richtung Karibik unterwegs. Bereits am Sonntag, 8. November, wurden die Gäste über erste wetterbedingte Anpassungen informiert. Zwei Tage später folgte die nächste Änderung: Auch der für Mittwoch, 11. November, vorgesehene Aufenthalt in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon fällt aus.

Wetter in Portugal: Starke Winde verhindern Hafenbesuch in Lissabon

Grund für die erneute Routenänderung sind die ungünstigen Wetterbedingungen. Wegen starker Winde wäre ein sicheres Anlegen und Ablegen im Hafen von Lissabon nicht möglich gewesen. Aus Sicherheitsgründen wurde der geplante Aufenthalt in Lissabon deshalb vollständig gestrichen.

Das Sturmtief Charles sorgt am Mittwoch, 11. November 2026, in Portugal für schwere Unwetter. Der portugiesische Wetterdienst IPMA warnt vor heftigem Regen, starken Windböen und hohen Wellen. Für mehrere Regionen, darunter Lissabon, die Algarve und Madeira, gelten Unwetterwarnungen.

Schon zuvor hatte das Wetter den Reiseverlauf durcheinandergebracht. Am Montag, 9. November, legte die AIDAperla ausserplanmässig in Getxo bei Bilbao an. Der ursprünglich für diesen Tag vorgesehene Besuch in A Coruña im Nordwesten Spaniens wurde auf Dienstag, 10. November, verschoben. Gleichzeitig entfiel der geplante Zwischenstopp in Leixões bei Porto.