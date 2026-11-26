In den USA steht heute ein Feiertag an, den viele hierzulande vor allem aus Filmen und Serien kennen: Thanksgiving. Für zahlreiche Familien bedeutet das ein gemeinsames Essen und Zeit miteinander. Im Mittelpunkt steht die Dankbarkeit – etwa für Familie, Freundschaften und gegenseitige Unterstützung.

Wann ist Thanksgiving?

In den USA fällt Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November. Das ist nicht zwangsläufig der letzte Donnerstag des Monats: In manchen Jahren hat der November fünf Donnerstage.

2026 wird Thanksgiving am Donnerstag, 26. November, gefeiert. Die heutige Datumsregel wurde 1941 gesetzlich festgelegt. Zuvor hatten wechselnde Termine zeitweise dazu geführt, dass Teile des Landes an unterschiedlichen Tagen feierten.

Was feiern die Amerikaner an Thanksgiving?

Der Name bedeutet sinngemäss «Danksagung». Historisch wird das Fest häufig mit einer Erntefeier von 1621 in Plymouth, im heutigen Massachusetts, verbunden. Daran nahmen englische Siedler und Angehörige der Wampanoag teil.

Diese Zusammenkunft war allerdings weder die erste Erntefeier Nordamerikas noch der Beginn einer seitdem ununterbrochenen jährlichen Tradition. Indigene Gemeinschaften feierten Ernten schon lange vor der Ankunft europäischer Siedler.