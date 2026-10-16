Ein Sportwagen, der über andere Fahrzeuge springt und sich dabei in der Luft dreht: Tesla hat seinen neuen Roadster mit einer ungewöhnlichen Show präsentiert. Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend in Texas – in der Schweiz bereits in der Nacht auf Freitag – zeigte das Vorführfahrzeug kurze Flugmanöver mithilfe eingebauter Schubdüsen. Entwickelt wurde die Technik gemeinsam mit SpaceX.
Wie kann der Tesla Roadster fliegen?
Zum Einsatz kommen sogenannte Kaltgas-Triebwerke. Bei der Präsentation hob der Roadster kurzzeitig ab und drehte sich in der Luft. Ein zusätzliches Ansaugsystem half dem Fahrzeug zuvor, kopfüber an einer speziell gebauten Rampe zu fahren.
Die Demonstration zeigte damit spektakuläre Stunts unter vorbereiteten Bedingungen. Einen längeren Flug über eine Stadt oder eine alltagstaugliche Alternative zum Flugzeug belegte sie nicht.
Unter einer Sekunde auf knapp 100 km/h
Auch die Beschleunigung sorgte für Aufmerksamkeit: Bei der Vorführung wurde ein Sprint von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 0,81 Sekunden präsentiert. Umgerechnet entspricht die Zielgeschwindigkeit rund 96,6 km/h – nicht ganz 100 km/h. Der Wert sollte deshalb nicht als Zeit für einen Sprint von 0 auf 100 km/h angegeben werden.
Tesla nennt für den neuen Roadster zudem mehr als 300 Meilen Reichweite, also rund 483 Kilometer. Die angekündigte Spitzengeschwindigkeit liegt für die Rocket-Ausführung bei über 230 Meilen pro Stunde, entsprechend rund 370 km/h. Dabei handelt es sich um Herstellerangaben, nicht um unabhängig bestätigte Alltagsergebnisse.
Produktion soll 2028 beginnen
Wer den neuen Roadster kaufen möchte, muss sich weiter gedulden. Elon Musk kündigte den Produktionsbeginn für 2028 an. Einen Prototyp der zweiten Roadster-Generation hatte Tesla bereits 2017 präsentiert. Damals waren erste Auslieferungen für 2020 vorgesehen.
Für die aktuelle Neuauflage wurde zunächst kein endgültiger Verkaufspreis bekannt gegeben.
Was bedeutet das für Interessenten in der Schweiz?
Die Vorführung ist keine Bestätigung, dass Schweizer Käufer später mit dem Roadster auf öffentlichen Strassen abheben dürfen. Tesla weist auf seiner Schweizer Website darauf hin, dass die Rocket-Version möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sein wird.
Auch die Verfügbarkeit der angebotenen Funktionen hängt laut Hersteller von den gesetzlichen Anforderungen der jeweiligen Region ab. Ob und in welcher Ausführung der neue Roadster hierzulande erhältlich sein wird, bleibt deshalb abzuwarten.