Panorama

Elon Musk hat einen Tesla Roadster vorgestellt, der mit SpaceX-Technik kurzzeitig abhebt. Die spektakuläre Vorführung liefert erste Leistungsdaten – bis zur Produktion soll es allerdings noch dauern.

Ein Sportwagen, der über andere Fahrzeuge springt und sich dabei in der Luft dreht: Tesla hat seinen neuen Roadster mit einer ungewöhnlichen Show präsentiert. Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend in Texas – in der Schweiz bereits in der Nacht auf Freitag – zeigte das Vorführfahrzeug kurze Flugmanöver mithilfe eingebauter Schubdüsen. Entwickelt wurde die Technik gemeinsam mit SpaceX.

Wie kann der Tesla Roadster fliegen?

Zum Einsatz kommen sogenannte Kaltgas-Triebwerke. Bei der Präsentation hob der Roadster kurzzeitig ab und drehte sich in der Luft. Ein zusätzliches Ansaugsystem half dem Fahrzeug zuvor, kopfüber an einer speziell gebauten Rampe zu fahren.

Die Demonstration zeigte damit spektakuläre Stunts unter vorbereiteten Bedingungen. Einen längeren Flug über eine Stadt oder eine alltagstaugliche Alternative zum Flugzeug belegte sie nicht.

Unter einer Sekunde auf knapp 100 km/h

Auch die Beschleunigung sorgte für Aufmerksamkeit: Bei der Vorführung wurde ein Sprint von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 0,81 Sekunden präsentiert. Umgerechnet entspricht die Zielgeschwindigkeit rund 96,6 km/h – nicht ganz 100 km/h. Der Wert sollte deshalb nicht als Zeit für einen Sprint von 0 auf 100 km/h angegeben werden.