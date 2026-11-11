Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Mit ihrer «Eras Tour» stellte die 36-Jährige neue Rekorde auf und begeisterte Fans auf mehreren Kontinenten. Doch die Konzertreihe verlangte ihr körperlich einiges ab, wie sie kürzlich in einem Interview verriet. Ob Taylor Swift 2027 wieder auf Tour geht, bleibt offen.

Taylor Swift Tour 2027: Noch keine Konzerttermine bekannt

Ihre letzte grosse Konzertreise führte die US-Sängerin zwischen März 2023 und Dezember 2024 über fünf Kontinente. Die «Eras Tour» spielte rund zwei Milliarden US-Dollar ein und wurde damit zur umsatzstärksten Konzerttournee der Geschichte. Wie anstrengend die Auftritte für die Musikerin waren, schilderte sie in einem Interview mit dem Magazin BUNTE vom 11. November 2026. «Ich war völlig erschöpft! An den Tagen zwischen den Konzerten lag ich eigentlich nur noch im Bett.».

Ob Taylor Swift 2027 neue Konzerte geben wird, ist derzeit unklar. Zuletzt sorgte der Superstar vor allem mit privaten Neuigkeiten für Schlagzeilen. Taylor Swift hat am 3. Juli 2026 den NFL-Spieler Travis Kelce geheiratet.

Neue Musik nach dem Ende der «Eras Tour»

Musikalisch blieb Taylor Swift nach dem Abschluss ihrer Welttournee aktiv. Im Oktober 2025 veröffentlichte sie ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl», das von ihren Erlebnissen während der «Eras Tour» beeinflusst wurde. Im September 2026 folgte mit «The Encore» eine erweiterte Ausgabe mit vier zusätzlichen Songs.