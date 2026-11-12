Wer für Weihnachten oder die Sportferien einen Swiss-Flug nach Dubai gebucht hat, muss seine Verbindung überprüfen. Die Fluggesellschaft nimmt ihre Flüge in die Metropole am Persischen Golf vorerst nicht wieder auf. Statt am 25. November zurückzukehren, verlängert Swiss die Flugpause bis zum Ende des Winterflugplans am 27. März 2027. Das teilte die Airline am Mittwoch mit.

Swiss verschiebt die Rückkehr nach Dubai erneut

Es ist eine weitere Verschiebung: Noch im September hatte Swiss angekündigt, Zürich und Dubai ab Ende Oktober wieder täglich zu verbinden. Im Oktober wurde der Neustart auf den 25. November verlegt. Nun fällt auch dieser Termin weg.

Als Grund für die aktuelle Entscheidung nennt Swiss betriebliche Überlegungen. Sie sei gemeinsam mit der Lufthansa Group getroffen worden. Einen verbindlichen Termin für die Wiederaufnahme nach dem Winterflugplan nennt die Mitteilung nicht.

Was mit bereits gebuchten Dubai-Flügen passiert

Nach Angaben von Swiss werden betroffene Passagiere über die Annullierung informiert und auf alternative Verbindungen umgebucht. Die Winterferien müssen damit nicht automatisch ausfallen. Entscheidend ist, welche Ersatzverbindung für die jeweilige Buchung angeboten wird.

Swiss erklärt auf ihrer Serviceseite, dass Umbuchungen nach einer Annullierung kostenlos sind. Reisende können die vorgeschlagene Verbindung prüfen und, sofern verfügbar, andere Optionen auswählen. Dabei lohnt sich ein genauer Blick auf Abflugzeit, Ankunft und allfällige Zwischenstopps. Einzelne gebuchte Zusatzleistungen können auf dem Ersatzflug je nach Verfügbarkeit abweichen.