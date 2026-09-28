Panorama

SWISS erweitert ihren Winterflugplan um ein neues Fernreiseziel ab Zürich. Die ersten Flüge sind für Ende Oktober vorgesehen.

Ab dem 27. Oktober 2026 fliegt SWISS direkt von Zürich nach Bengaluru. Die früher als Bangalore bekannte Stadt ist nach Mumbai und Delhi die dritte Destination der Airline in Indien. Sie gilt als eines der wichtigsten Technologie- und Innovationszentren Asiens.

SWISS: In rund neun Stunden von Zürich nach Bengaluru

Der Hinflug LX140 hebt jeweils dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags um 13.20 Uhr in Zürich ab. Nach rund neun Stunden erreicht die Maschine Bengaluru um 02.55 Uhr am Folgetag.

Zurück geht es mit LX141 jeweils montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags. Der Abflug in Bengaluru erfolgt um 04.50 Uhr, die Ankunft in Zürich um 10.55 Uhr.

Drittes SWISS-Ziel in Indien

SWISS bezeichnet Bengaluru als «Silicon Valley Indiens». In der viertgrössten Stadt des Landes hätten sich neben internationalen Technologiekonzernen auch zahlreiche europäische Unternehmen angesiedelt. SWISS richtet sich mit der Route daher insbesondere an Geschäftsreisende, aber auch an Feriengäste.

CEO Jens Fehlinger begründet den Ausbau unter anderem mit der Nachfrage nach Direktflügen: «Wir freuen uns sehr, unseren Fluggästen mit Bengaluru eine attraktive und vielseitige neue Destination anbieten zu können. Das Silicon Valley Indiens richtet sich gleichermassen an Freizeit- wie auch an Geschäftsreisende und ist zugleich ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in den Süden Indiens. Mit der neuen Verbindung tragen wir insbesondere der wachsenden Nachfrage von Geschäftsreisenden nach Direktflügen in die bedeutende Techmetropole Rechnung.»

86 Ziele im Winterflugplan

Der Winterflugplan 2026/27 gilt vom 25. Oktober 2026 bis zum 27. März 2027. In diesem Zeitraum bedient SWISS ab Zürich und Genf insgesamt 86 Destinationen.