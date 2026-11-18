Kann Rotwein auch ohne Alkohol überzeugen? Für die SRF-Sendung «Kassensturz» haben fünf Weinprofis zwölf Produkte blind degustiert. Bewertet wurden vor allem der Geschmack sowie Mundgefühl und Duft. Das Ergebnis zeigt: Zwischen den getesteten Weinen gibt es deutliche Unterschiede.

Französischer Rotwein überzeugt die Fachjury

Am besten schnitt laut SRF der Chavin Zéro aus Frankreich ab, erhältlich beim Onlinehändler Flaschenpost. Die Jury überzeugte insbesondere sein komplexer Geschmack.

Die Degustation zeigt aber auch: Alkoholfreier Rotwein ist eine eigene Getränkekategorie. Ein identisches Geschmackserlebnis wie bei herkömmlichem Wein sollte man nicht voraussetzen.

Mövenpick nimmt eine Charge vorübergehend aus dem Verkauf

Bei einem anderen Produkt hatte die Untersuchung Folgen: Mövenpick nahm nach der Degustation vorübergehend sämtliche Flaschen des El Coco Tinto aus dem Verkauf. Nach Angaben des Händlers ergaben Laboruntersuchungen eine fehlerhafte Charge mit zu viel Restzucker. Die geschmackliche Abweichung entspreche nicht den eigenen Qualitätsansprüchen.

Die vollständigen Bewertungen, alle getesteten Produkte und weitere Hintergründe findet ihr im Originalbericht von SRF «Kassensturz».