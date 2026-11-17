Eine gute Feuchtigkeitscreme muss nicht unbedingt teuer sein. Das zeigt ein Test des SRF-Konsumentenmagazins «Kassensturz», das neun Produkte aus dem Detailhandel untersuchen liess. Die günstigste Creme erzielte dabei die beste Feuchtigkeitswirkung. Allerdings fanden die Tester darin auch mehrere potenziell allergieauslösende Duftstoffe.

SRF Kassensturz: Lidl-Gesichtscreme schlägt teure Konkurrenz

Testsieger bezüglich der Feuchtigkeitswirkung ist die Gesichts-Pflegecreme von Cien, die bei Lidl für 1.99 Franken pro 50 Milliliter erhältlich war. Im Labor erhöhte sie die Hautfeuchtigkeit innerhalb von sechs Stunden um 42 Prozent. Kein anderes Produkt im Test erreichte einen vergleichbaren Wert.

Für die Feuchtigkeitswirkung erhielt die Cien-Creme die Bestnote 6.0. Wegen potenziell allergieauslösender Duftstoffe wurde die Bewertung jedoch um einen ganzen Notenpunkt reduziert. Mit der Gesamtnote 5.0 reichte es dennoch für den ersten Platz.

Auf Rang zwei landete die Revitalift Laser X3 Tagescreme von L'Oréal. Sie steigerte die Hautfeuchtigkeit um 34 Prozent und erreichte die Gesamtnote 4.9. Mit 24.95 Franken pro 50 Milliliter kostet sie allerdings mehr als zwölfmal so viel wie der Testsieger.

Die vollständigen Ergebnisse und Bewertungen aller neun Gesichtscremes findest du im Testbericht von «Kassensturz» auf SRF.