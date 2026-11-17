Eine gute Feuchtigkeitscreme muss nicht unbedingt teuer sein. Das zeigt ein Test des SRF-Konsumentenmagazins «Kassensturz», das neun Produkte aus dem Detailhandel untersuchen liess. Die günstigste Creme erzielte dabei die beste Feuchtigkeitswirkung. Allerdings fanden die Tester darin auch mehrere potenziell allergieauslösende Duftstoffe.
Testsieger bezüglich der Feuchtigkeitswirkung ist die Gesichts-Pflegecreme von Cien, die bei Lidl für 1.99 Franken pro 50 Milliliter erhältlich war. Im Labor erhöhte sie die Hautfeuchtigkeit innerhalb von sechs Stunden um 42 Prozent. Kein anderes Produkt im Test erreichte einen vergleichbaren Wert.
Für die Feuchtigkeitswirkung erhielt die Cien-Creme die Bestnote 6.0. Wegen potenziell allergieauslösender Duftstoffe wurde die Bewertung jedoch um einen ganzen Notenpunkt reduziert. Mit der Gesamtnote 5.0 reichte es dennoch für den ersten Platz.
Auf Rang zwei landete die Revitalift Laser X3 Tagescreme von L'Oréal. Sie steigerte die Hautfeuchtigkeit um 34 Prozent und erreichte die Gesamtnote 4.9. Mit 24.95 Franken pro 50 Milliliter kostet sie allerdings mehr als zwölfmal so viel wie der Testsieger.
Bei der Untersuchung der Inhaltsstoffe stellte das Labor in der Cien-Creme vier potenziell allergieauslösende Duftstoffe fest. Ihre Gesamtmenge lag bei 1591 Milligramm pro Kilogramm. Darunter waren Geraniol, Linalool, Citronellol und Limonene.
Solche Duftstoffe werden Kosmetikprodukten unter anderem zugesetzt, damit sie angenehm riechen. Laut Thomas Kündig, Leiter der dermatologischen Klinik am Universitätsspital Zürich, haben höchstens drei Prozent der Bevölkerung Probleme mit solchen allergieauslösenden Stoffen. Eine entsprechende Allergie kann sich allerdings auch später noch entwickeln. Die gefundenen Substanzen waren auf der Verpackung deklariert.
Braucht die Haut überhaupt eine Feuchtigkeitscreme?
Für den Test untersuchte ein spezialisiertes Labor der SGS in Wiesbaden die Wirkung der neun Produkte an zehn Probandinnen. Die Hautfeuchtigkeit wurde vor der Anwendung und sechs Stunden danach mit einem speziellen Messgerät bestimmt.
Laut Dermatologe Kündig produziert die menschliche Haut grundsätzlich selbst genügend Fette, um ihre Feuchtigkeit zu bewahren. Feuchtigkeitscremes seien deshalb nicht für jeden Menschen notwendig. Wer jedoch regelmässig Make-up aufträgt und beim Abschminken Hautfette entfernt, könne von einer zusätzlichen Pflege profitieren.